프로농구 단체관람으로 어색함 허물고... 예천군, 청년 맞춤형 ‘썸’ 프로그램 성과 이어가

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] “즐겁고 편안한 분위기에서 인연을 만들 수 있어 뜻깊은 시간이었습니다.”

경북 예천군이 11일 개최한 청춘남녀 만남 행사 ‘솔로엔딩 버저비터’가 참가자들의 폭발적인 반응 속에 막을 내렸다.

일상에 지친 청년들에게 특별한 교류 기회를 제공하고자 기획된 이번 행사는 청춘남녀 총 30명(남녀 각 15명)이 참여하며 높은 관심을 입증했다.

이날 참가자들은 프로농구 단체관람을 통해 자연스럽게 친밀감을 쌓는 시간을 가졌다.

역동적인 스포츠 관람은 딱딱한 첫 만남의 어색함을 허물고 금세 대화의 물꼬를 트게 하는 ‘버저비터’ 역할을 했다는 평가다.

이후 이어진 런치·디너 토크와 커플 매칭 이벤트를 통해 서로를 더 깊이 알아가는 시간을 가졌다.

한 참가자는 “스포츠 관람으로 금세 친해질 수 있었고, 대화 프로그램으로 서로를 깊이 이해할 수 있었다”며 프로그램 구성에 만족감을 드러냈다.

이는 단순 만남을 넘어선 편안하고 즐거운 분위기가 인연의 성공률을 높이는 핵심이었다는 방증이다.

김학동 예천군수는 “이번 행사가 청춘들이 즐겁게 소통하고 소중한 인연을 맺는 기회가 되었기를 바란다”며, “앞으로도 청년들의 눈높이에 맞춘 맞춤형 프로그램을 지속해서 추진해 나가겠다”고 강조했다.

예천군은 지난 7월 템플스테이 ‘썸이 절로’에 이어 이번 ‘솔로엔딩 버저비터’까지 연달아 성공시키면서, 지역 청년층을 위한 맞춤형 소통 프로그램의 모범적인 성과를 이어가고 있다.