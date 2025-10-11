‘건설 일용직’ 김동성 “올림픽 금메달 연금 박탈”…이유 들어보니

[헤럴드경제=최원혁 기자] 전 쇼트트랙 국가대표 선수 김동성이 올림픽 금메달을 따고도 연금 혜택을 받지 못하는 이유를 밝혔다. 연금 혜택이 박탈된 김동성은 2년 전부터 건설 현장에서 일해온 것으로 알려졌다. 김동성은 최근 유튜브 채널 ‘원마이크’에 ‘생활고, 차압 딱지…모든 걸 잃고 일용직 노동자가 된 김동성 부부’라는 제목의 영상을 통해 근황을 공개했다. 2년 전부터 일용직 일을 해왔다는 그는 “한때 많이 벌었던 건 사실이다. 한번 아픔을 겪고 모든 것을 다 주고 나왔다. 아무런 일을 할 수 없는 상황이 됐다”고 털어놨다. 김동성은 전처에게 지급해야 할 양육비가 밀린 탓에 일용직을 시작했다고 설명하며 “두 아이 아빠로서 끝까지 짊어지고 가야 할 책임”이라고 밝혔다. 김동성은 지난 1998년 나가노 올림픽에서 남자 1000m 금메달을 따며 얻은 연금 혜택은 이미 박탈당한 지 오래라고 했다. 올림픽 금메달리스트는 평생 월 100만원씩 연금을 받을 수 있다. 김동성은 첫 번째 결혼 후