권성동 사건, 중앙지법 형사27부 배당 김상민 전 검사 사건은 형사21부로

[헤럴드경제=김광우 기자] 통일교 불법 정치자금을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 국민의힘 권성동 의원 재판을 김건희 여사 사건 재판부가 맡는다.

10일 법원에 따르면 서울중앙지법은 권 의원의 정치자금법 위반 혐의 사건을 형사합의27부(우인성 부장판사)에 배당했다.

해당 재판부는 김 여사의 도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹을 맡고 있다. 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 교단 현안을 청탁한 혐의로 구속기소 된 윤영호 전 통일교 세계본부장 사건도 심리하고 있다.

권 의원은 2022년 1월 윤 전 본부장으로부터 20대 대선에서 교인의 표와 조직, 재정 등을 제공해 주는 대신 윤석열 전 대통령 당선 후 교단 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 등 청탁과 함께 1억원을 수수한 혐의를 받는다.

현역 의원인 그는 국회의 체포동의 절차를 거쳐 지난달 16일 구속됐고, 지난 2일 재판에 넘겨졌다.

김 여사 측에 이우환 화백의 고가 그림을 건네며 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 구속기소 된 김상민 전 부장검사 사건은 형사합의21부(이현복 부장판사)가 맡는다. 김 전 검사에게는 작년 총선 출마를 준비하면서 사업가로부터 선거용 차량 대여비 등 4200만원을 대납받은 혐의(정치자금법 위반)도 적용됐다.

형사21부는 내란특검팀이 기소한 노상원 전 국군정보사령관의 개인정보 보호법 위반 등 혐의 사건과 김건희 특검팀이 기소한 ‘건진법사 브로커’의 재판을 심리하고 있다.

양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 당시 국토교통부 실무자였던 김모 서기관의 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의 사건은 형사합의22부(조형우 부장판사)에 배당됐다.

김 서기관은 2023년 6월∼2024년 9월 국토부에서 발주하는 국도 공사 공법 선정 과정에서 공사업자로부터 현금 3500만원과 상품권 100만원을 수수한 혐의를 받는다. 그는 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 의혹의 핵심 인물이다.