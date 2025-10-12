제2회 헤럴드머니페스타 16·17일 개막 골드바·금열쇠·골드코인 등 경품 ‘금빛 축제’ 퍼스널컬러·AI·사주까지 체험형 포럼

[헤럴드경제=김유진 기자] 헤럴드경제가 주최하고 코리아헤럴드가 공동주관하는 헤럴드머니페스타 2025가 ‘웰스 내비게이션’(Wealth Navigation·부의 세계로 가는 지름길)을 주제로 개막한다.

오는 16일부터 17일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘헤럴드머니페스타 2025’는 금융, 부동산, 증권, 보험 등 자산관리 전 분야를 아우르는 종합 재테크 축제다. 지난해보다 한층 확장되며 ‘보는 행사’에서 ‘직접 참여하는 금융 축제’로 한 단계 진화했다.

약 1만여명의 관람객이 코엑스 현장을 찾을 것으로 예상되며, 전시장에는 금융·부동산·증권·은퇴·창업·투자유치 등 자산관리 관련 기업 25곳이 참여한다. 특히, 투자자들을 위한 전방위 ‘돈 되는 정보’는 물론, 골드바·금수저 등 실물 금 경품 행사와 사주·AI 인생네컷 등 참여형 체험 프로그램까지 가득 채워 준비했다.

각종 금 실물이 쏟아지는 경품 행사는 이번 행사의 하이라이트 중 하나다. 대표적인 이벤트는 실물 금이 걸린 ‘스탬프 투어’다. 프리미엄 6개 부스와 부동산360, 주택도시보증공사(HUG) 부스를 완주하면 1등 골드바(1돈·3.75g)부터 반돈, 콩알금, 골드코인까지 실물 금 경품을 받을 수 있다. 참가상도 금화 초콜릿으로 꾸려졌다.

헤럴드경제 브랜드관 ‘부동산360’ 부스에서도 캡슐 추첨 이벤트를 통해 금열쇠와 금수저를 증정한다. ‘추억의 뽑기’ 등 현장을 찾은 참가자가 직접 참여해 소정의 경품을 받을 수 있는 체험형 프로그램이다. 단순 홍보를 넘어 방문객이 기업의 콘텐츠를 자연스럽게 경험하도록 기획된 점이 특징이다.

5대 금융지주와 삼성파이낸셜네트웍스는 관람객이 직접 참여하는 오락형 부스를 운영한다. KB금융은 ‘순발력 스틱잡기’, 신한금융은 ‘대형 룰렛’, 하나금융은 ‘벽에 닿지 않기’, NH농협금융은 ‘스톱워치 게임’, 우리금융은 ‘에어볼 추첨기’를 각각 준비했다. 참여자에게는 보조배터리·텀블러·카드홀더 등 실용형 굿즈가 제공된다. 금융을 쉽고 즐겁게 경험할 수 있는 현장으로 꾸며졌다.

체험형 콘텐츠도 다채롭다. 퍼스널컬러 진단 프로그램은 사전 PA체크를 통해 개인의 성향과 선호도를 분석하는 방식으로 운영된다. 전문가가 제공하는 간단한 진단만으로도 참가자는 자신에게 어울리는 색을 확인하고, 이를 통해 퍼스널 브랜딩이나 이미지 관리에 도움을 받을 수 있다.

AI 인생네컷 부스는 촬영 장면을 인식해 다양한 콘셉트와 스타일을 추천하고, 촬영 후 즉시 보정과 필터를 적용해 나만의 특별한 사진을 완성할 수 있다. 인화된 사진은 디지털 파일로 바로 받아 공유할 수도 있어, 참가자들의 흥미를 더한다. 사주풀이존은 재물운, 사업운, 직업운, 건강운 등 생년월일을 기반으로 영역별 맞춤 설명이 이뤄지며, 선착순 무료로 1인당 약 10분씩 진행된다.

이 밖에도 부동산 관련 기관과 대체투자, 창업 관련 업체들이 참여해 실무형 정보를 제공한다. 관람객은 각 기관별 상담을 통해 맞춤형 자산관리 전략과 투자 정보를 얻을 수 있으며, 재테크 초보자부터 현업 관계자까지 모두에게 열려 있는 열린 공간으로 운영된다.

이번 행사는 코엑스 1층 그랜드볼룸에서 열린다. 16일은 오전 10시부터 오후 6시까지, 17일은 오전 10시부터 오후 5시까지 진행된다.

주최 측은 “이번 행사는 재테크에 관심 있는 일반 투자자부터 금융업계 관계자까지 모두가 참여해 정보를 나누는 장이 될 것”이라며 “다양한 프로그램을 통해 생활 속 금융의 접근성을 높이고, 자산관리에 실질적인 도움을 주는 축제로 만들겠다”고 밝혔다.