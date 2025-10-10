“광역·기초의원 공천에 권리당원 결정권 많이 줄 것”

[헤럴드경제=한상효 기자] 더불어민주당은 내년 6월 지방선거 후보자 선출을 위한 공천 규정을 이달 말까지 확정하기로 했다.

조승래 민주당 사무총장은 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 공천 규정과 관련해 “현재 공천제도 분과와 전략 분과를 운영 중이며, 공천 분과에서 심사 기준부터 정하고 있다”고 밝혔다. 조 사무총장에 따르면 민주당은 ▷부적격 기준 ▷경선 방법 ▷출마자에 따른 가산점 부여 등 세 가지 기준을 마련할 방침이다.

조 사무총장은 “예외 없는 부적격 기준은 그냥 컷오프(부적격)가 되는 것”이라면서도 “(컷오프 대상자 중) 예외에 해당하는 부적격자의 경우에는 정밀 심사 대상이 된다. 그 정밀 심사 기준을 어떻게 할 것인지 논의가 진행 중”이라고 설명했다.

또한 “경선을 치를 때 경선 방법을 어떻게 할 것인지 문제가 있고, 경선에 따른 가산점과 감산 문제가 있다”며 “여성·청년·장애인 같은 정치적 배려가 필요한 분야에 대해 어떻게 가산을 할 것인지, 또 부적격 기준에 걸려 있으나 출마를 허용하는 분들에게는 감산을 어떻게 적용할지 논의할 게 있다”고 부연했다.

조 사무총장은 “광역·기초의원 (공천의) 경우 앞으로 당원 결정권을 훨씬 많이 주겠다”고도 밝혔다. 그는 “실제로 지금도 기초·광역 의원은 거의 다 권리당원 경선을 했다”며 “비례대표도 현재는 시도당 상무위원회에서 결정하게 돼 있는데, 앞으로 권리당원 결정으로 할 수 있게 논의하고 있다”고 언급했다.

또 “공직 후보자 추천 과정에서 대의원은 아예 역할이 없다”며 “대의원 비중은 당직자 선출 규정에 관한 것으로, 공직 후보자 선출 규정과는 관련이 없다”고 말했다.

아울러 조 사무총장은 8월까지 민주당에 입당한 당원 약 40만명에 대한 검증 작업에 나선 경위도 설명했다. 그는 최근 서울 시의원 입당 과정에서 중복 주소 등의 문제가 불거진 것과 관련해 “17개 시도당한테 검증하도록 하라고 지침을 내렸다”며 “당원 전수조사는 2023년도에 이미 진행을 했고, 당원 전수조사는 현재로서 계획을 갖고 있지 않다”고 전수조사를 했다는 오해에 선을 그었다.

조 사무총장은 “입당 과정을 거치는 도중 동일 주소지로 여려 명이 있는 경우 가족이 있거나 학교 기숙사에 거주할 수 있다”며 “그러니까 이런 분들이 학교나 직장에 등록된 것인지, 아니면 편법과 탈법이 있던 것인지에 대한 검증은 철저히 거치게 돼 있다”고 말했다.

그러면서 “이것과 관련해 시도당에서 8월 말까지 접수된 당원이 40만 명이니까 워낙 많지 않느냐”며 “우선은 입력을 하고 중복 주소, 혹은 중복 계좌 같은 경우를 검증하는 절차”라고 설명했다.