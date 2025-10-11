3000만원대 저렴한 가격에 만나는 ‘펀드라이빙용’ 프랑스 MHEV 해치백의 효율성과 탁월한 디자인도 발군

[헤럴드경제=김성우 기자] 푸조의 야심작 ‘푸조 308 스마트 하이브리드’(이하 308 HEV)의 강점은 ‘가성비’로 요약된다. 날이갈수록 심해지는 고물가 기조속에서 스텔란티스코리아는 3000만원대라는 저렴한 가격에 차량을 출시했다. 편안해진 승차감, 동시에 푸조 특유의 ‘파리지앵’ 감성이 살아있는 308 HEV는 2030세대의 첫차로 한 번쯤은 고려해볼만한 선택지다. 최근 서울 강남에서 인천을 거쳐 충남 예산까지 약 350㎞ 이어진 경로에서 차량의 매력을 만났다.

차량은 ‘사자의 눈’과 ‘발톱’으로 요약되는 강렬한 전면부 스타일부터, 아늑함을 선사해주는 ‘감싸는 듯’한 승차감까지 특유의 독특한 매력이 도드라졌다.

첫 인상에서부터 ‘사자의 송곳니’를 본떴다는 예리한 형상의 헤드램프에 시선이 쏠렸다. 측면은 해치백 특유의 낮은 루프 라인과 긴 보닛이 스포티한 실루엣을 만드는데, 덕분에 공력계수는 0.28Cd로 낮은 수준으로 유지된다고 한다. 전면과 측면부의 세련된 강인함은 후면에는 발톱 무늬의 세 줄 형태 스모크 글라스로 연결되는데, 해치백이면서도 세련된 느낌이 강했다.

공간은 작지만 좁게 느껴지지는 않는다. 제원은 전장 4374㎜, 전폭 1850㎜, 전고 1465㎜인데, 동급의 준중형 차량보다 앞뒤 길이가 살짝 좁다. 그러면서도 트렁크를 기본 412ℓ, 2열 폴딩시 1323ℓ까지 뽑아낸다. 착좌감은 낮은 시트포지션으로 편안함을 더했는데, 실제 주행중에는 운전에 더욱 푹 빠져들 수 있어서 좋았다. 다만 줄어든 길이만큼 좁아진 2열 공간은 아쉬움을 낳는 대목이다.

차량의 편의기능은 국산차 대비 부족하지만, 차량의 가격과 유럽 특유의 감성을 생각하면 충분히 이해가 되는 대목이다. 내비게이션은 국내 환경에 잘 맞지 않고, 조수석 시트는 수동, 통풍시트는 미적용된다.

하지만 HEV 구동계를 탑재하면서 배가된 ‘프랑스 감성’을 생각하면 충분히 납득이 가능하다. 308 HEV의 48V MHEV 시스템은 전기모터, 컨버터, 트랜스미션이 통합 설계된 ‘e-DCS6’이다. 이날 시승한 GT모델 기준 차량의 심장은 1.2ℓ 3기통 가솔린(136마력, 23.5㎏·m)＋15.6㎾ 전기모터가 함께 구성하는데, 여기에 푸조 특유의 전동화 6단 DCT ‘e-DCS6’와 결합되면서 합산 145마력을 구현해냈다. 0.89㎾h 수냉식 48V 배터리는 하이브리드차인데도 도심에서 최대 50%를 EV모드로 주행할 수 있게 설계해놨다. 시속 30㎞/h 이하에서 독립 구동 기능이 작동된다.

덕분에 도심속 출발에서는 전기차에 가까운 부드러움이 발군이라 좋았다. 공인연비는 15.2㎞/ℓ인데, 도심에서는 이보다 높은 17.0㎞/ℓ에 가까운 실연비가 나왔다. 하지만 고속주행을 포함한 전체 복합 기준으로는 13.0㎞/ℓ 전후였다.

실제 주행해보면 진동과 소음이 줄면서 편안해진 승차감에 푸조 특유의 주행질감이 잘 어우러지면서 기존 가솔린 모델보다 곱절 이상은 운전이 재밌게 느껴지는듯 했다. 여기에 어댑티브 크루즈(스톱앤고), 운전자 주의 경고, 교통표지 인식, 차선이탈 경고, 전/후방 주차 보조 기본. 표지판 인식 연동 ACC 초기속도 자동 설정은 편리했다. GT에는 차선 유지 보조, 사각지대 충돌 경고, 360도 카메라, 풀 LED 매트릭스 헤드램프를 추가하면서 주행에 편리함도 더했다.

차량은 숫자로 설명되는 효율과 손맛 사이의 균형을 노린 차다. 다만 한국 운전자에게 중요한 인포테인먼트 현지화와 실주행 연비는 다음 숙제로 남는다. 차량가격은 알뤼르 기준 3990만원, GT는 4650만원부터다. 최근 스텔란티스의 대체부품 정책을 활용할 경우 유지비 측면에서도 저렴하게 펀드라이빙을 누릴 수 있다.

남들과 같은 평범함을 거부하는 소비자라면, 또 푸조 특유의 세련됨을 선호하는 젊은 소비자라면, 308 HEV는 충분히 설득력 있는 선택지가 될 것으로 보인다.