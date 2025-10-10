[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군이 어려운 경제 상황을 극복하고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 하반기 재정 집에 속도를 낸다.

군은 10일 군청 중회의실에서 박시홍 부군수 주재로 실과 소장이 참석한 가운데 ‘2025년 하반기 재정집행 추진 상황 보고회’를 열고, 재정 집행률 제고와 이월·불용액 최소화 방안을 집중적으로 논의했다.

이번 하반기 재정집행은 고물가와 가계부채 증가로 위축된 지역 경제를 살리고, 예산이 사장되는 것을 막기 위한 정부 차원의 강력한 재정 정책이다.

군은 각 사업의 신속한 추진과 적극적인 재정집행을 강력히 주문하며, 주요 사업들이 연내 계획대로 완료될 수 있도록 지속적인 모니터링을 이어가기로 했다.

군 관계자는 “적극적인 재정집행을 통해 군민 생활 안정과 지역 경제 활성화에 실질적인 도움이 되도록 최선을 다하겠다”는 의지를 밝혔다.

박시홍 부군수는 “경제 상황이 녹록지 않은 만큼, 지역 경기 회복과 군민 편익 증진이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 하반기 재정집행에 모든 역량을 집중해 달라”고 당부했다.

특히, 재정집행의 효과를 극대화하기 위한 다양한 시책 개발과 효율적인 재정 운용의 중요성을 강조하며 빈틈없는 예산 집행을 주문했다.

봉화군이 연말까지 예산 집행에 드라이브를 걸면서, 지역 주민들의 삶에 긍정적인 변화를 가져올 수 있을지 주목된다.