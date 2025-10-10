류태훈 씨 작품 포함 31점 선정, 옛 상주 문화 재조명

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시는 지난 6월 16일부터 7월 31일까지 진행한 ‘상주 역사 기록 찾기 공모전’ 최종 수상작을 발표했다.

이번 공모전은 지역의 역사 기록을 발굴·보존하고 후대에 전승하기 위해 마련됐으며, 총 41명의 응모자가 215점의 기록물을 출품하며 높은 관심을 모았다.

응모작은 기록관 1차 예비 심사와 11명의 심사위원으로 구성된 최종 심사를 거쳐 31점이 선정됐다. 심사는 역사적 가치와 보존 상태, 상주와의 연관성 등을 기준으로 진행됐다.

대상은 류태훈 씨가 제출한 1960년대 대한체육회 무덕관 상주도장 관련 사진과 공문서, 상주군민체육대회 깃발로 선정됐다.

심사위원들은 “상주시의 옛 문화를 보여주는 귀중한 자료”라며 높은 평가를 내렸다.

성백률 총무과장은 “참여해 소중한 기록물을 보내주신 모든 분께 감사드리며, 앞으로도 기록물을 시 홈페이지와 연계해 옛 상주의 모습을 공유하는 자산으로 활용하겠다”고 밝혔다.