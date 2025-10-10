- 가격 대비 심리적 만족감 추구하는 가심비 트렌드

- 가심비 갖춘 ‘파주 문산역 3차 동문 디 이스트 센트럴’ 부각

최근 부동산 시장에서 가격 대비 성능을 의미하는 ‘가성비’를 넘어, 가격 대비 심리적인 만족감을 추구하는 ‘가심비’가 새로운 주거 선택 기준으로 떠오르고 있다.

‘가심비’는 소비자가 상품이나 서비스를 구매할 때 느끼는 심리적인 만족감에 더 큰 가치를 두는 현상을 반영하며, 특히 서울대학교 소비트렌드분석센터가 2018년 소비 트렌드 중 하나로 선정한 바 있다.

부동산 시장에서도 단순히 저렴한 가격이나 넓은 면적만을 추구하기보다, 단지의 디자인, 커뮤니티 시설, 주변 환경, 교통 편의성(이른바 ‘시성비’), 그리고 브랜드가 주는 신뢰도 등 주거를 통해 얻을 수 있는 총체적인 만족도를 중요하게 생각하는 수요자들이 늘고 있는 추세다. 업계의 한 전문가는 “가성비가 좋으면서도 가심비를 동시에 만족시키는 매물을 찾아야 한다”며 이러한 트렌드를 강조한 바 있다.

이러한 가운데 동문건설이 공급하는 ‘파주 문산역 3차 동문 디 이스트 센트럴’이 가심비를 중시하는 수요자들의 관심을 받고 있다. 지하 2층~지상 최고 28층, 7개 동, 총 951가구 대단지 규모로 조성된다.

단지는 선착순 동·호수 계약 특성상 청약통장 없이 수분양자가 잔여 세대에 한해 원하는 동·호수를 고를 수 있다. 여기에 동문건설의 최신 기술이 집약된 평면 설계까지 갖춰 수요자들의 관심은 더욱 높을 전망이다. 남향 위주의 배치와 넓은 동간 거리를 통해 채광과 통풍 효과를 극대화했다. 붙박이장, 알파룸, 팬트리 등 기본으로 제공되며, 대형 드레스룸(유상)을 통해 공간 활용도를 더욱 높였다.

또한, 동문건설의 ‘파주 문산역 3차 동문 디 이스트 센트럴’은 수도권에서 보기 드문 합리적인 분양가를 갖춰 눈길을 끈다. 전용 59㎡ 타입은 2억대 후반부터 시작하며, 74㎡와 84㎡ 타입도 3억~4억 원대로 책정됐다. 초기 자금 부담을 줄이기 위해 계약금 1차 500만 원 정액제, 중도금 60% 전액 무이자 혜택, 발코니 확장시 1천만원 상당 옵션 제공 등 다양한 계약 혜택을 제공한다.

동문건설의 ‘파주 문산역 3차 동문 디 이스트 센트럴’은 교통 접근성 면에서도 우수하다. 단지 바로 앞에 위치한 경의중앙선 문산역을 통해 서울로의 이동이 용이하며, GTX-A 노선의 일부 구간이 개통되어 대곡역을 환승 거점으로 활용하면 서울역까지 약 40분 내외로 이동할 수 있다.

단지 주변 생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 문산역세권 인프라를 기반으로 CGV, 홈플러스, 문산중앙병원, 문산자유시장 등의 편의시설을 편리하게 이용할 수 있으며, 문산천, 당동공원, 통일공원 등 쾌적한 자연 환경을 가까이서 누릴 수 있다.

동문건설 ‘파주 문산역 3차 동문 디 이스트 센트럴’의 견본주택은 경기도 파주시 다율동에 위치하며, 더 자세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.