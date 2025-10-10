본사 10.8%↑·가맹점 7.6%↓…피자 업종 불균형 심해

[헤럴드경제=신현주 기자] 국내 프랜차이즈 업종에서 본사 매출은 늘었지만, 가맹점 매출은 줄어든 것으로 나타났다. 본사와 가맹점 간 불균형이 심화했다는 지적이 나온다.

10일 기업분석연구소 리더스인덱스가 공정거래위원회 가맹사업정보제공 시스템과 전자공시시스템에 따르면 커피 및 음료, 치킨, 피자, 편의점, 제과제빵, 외식, 화장품 등 7개 업종에서 이런 현상이 나타났다.

7개 업종 프랜차이즈 가맹점 수는 2022년 8만7108개에서 지난해 9만2885개로 6.6% 증가했다.

이 기간 가맹 본사 매출액은 43조1565억원에서 47조7963억원으로 10.8% 증가했다. 하지만 가맹점의 매출액은 3억2723만원에서 3억248만원으로 7.6% 감소했다.

본사와 가맹점 간 불균형이 가장 큰 업종은 피자 업종이었다. 7개 피자 프랜차이즈 본사의 매출은 4189억원에서 1조1193억원으로 66.5% 증가했으나 가맹점은 3억5381억원에서 3억1163만원으로 11.9% 줄었다.

같은 기간 피자 프랜차이즈 가맹점 수는 1757개에서 1895개로 7.9% 증가했다. 점포당 매출액이 감소하는 시장 포화 현상이 뚜렷하게 나타났다.

외식 업종 역시 54개 본사 매출이 29.7% 증가하는 동안 가맹점의 평균 매출액은 16.4% 감소했다. 제과제빵의 경우 8개 본사 매출이 5.0% 증가하는 사이 가맹점의 평균 매출액은 18.7% 줄었다.

가맹점 수와 매출액이 동시에 성장한 업종은 커피 및 음료가 유일했다. 17개 본사의 가맹점 수는 9661개에서 1만1513개로 3년간 19.2% 늘었다. 7개 업종 중 가장 높은 증가세를 보였다. 본사 매출액은 2조9563억원에서 3조9447억원으로 33.4% 증가했다. 같은 기간 가맹점당 연평균 매출액도 14.1% 늘었다.

한편, 가맹점이 가장 많은 업종은 편의점이었다. 지난해 편의점 가맹점 수는 5만5331개였다. 브랜드별로는 CU(1만8458개)가 가장 많았다.

가맹점당 연평균 매출액이 가장 높은 곳은 테이스티코리아의 중식당 매란방으로 지난해 기준 11억4680원이었다.

리더스인덱스는 “외식, 치킨, 피자, 편의점 업종에서 가맹점 수는 증가하는데 점포당 매출액은 감소하는 시장 포화의 전형적 문제가 나타났다”며 “3년간 프랜차이즈 업계의 성장 불균형이 심화한 것”이라고 분석했다.