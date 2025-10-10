10월 1일 스크린 파크골프장 개장식서 주민들과 함께 개장 축하 이순희 구청장 “구민 건강·여가 증진 위한 체육 공간 적극 지원”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이순희 서울 강북구청장이 지난 10월 1일 강북종합체육센터에서 열린 ‘스크린 파크골프장 개장식’에 참석해 주민들과 함께 개장을 축하했다.

이번에 문을 연 스크린 파크골프장은 강북종합체육센터 지하 1층 유휴 공간을 활용해 조성된 실내 체육시설로, 개방형 타석 2개와 휴게 라운지를 갖추고 있어 날씨와 관계없이 누구나 안전하게 파크골프를 즐길 수 있다. 남녀노소 누구나 함께할 수 있는 건강한 여가 공간으로 주민들의 많은 사랑을 받을 것으로 기대된다.

이날 개장식에는 이순희 구청장을 비롯해 구의원, 강북구파크골프협회 회원 등 50여 명이 함께해 자리를 빛냈다. 행사는 사업 추진 경과를 공유하는 보고로 시작해 구청장 축사와 내빈들의 격려가 이어졌으며, 테이프 커팅과 기념촬영, 내빈들의 시타로 분위기가 고조되며 개장의 의미를 함께 했다.

이순희 강북구청장은 “이번 스크린 파크골프장 조성은 주민들의 파크골프에 대한 갈증을 해소하고, 실내 체육시설 확대를 통해 생활체육 기반을 넓히는 의미 있는 성과”라며 “스크린 파크골프는 누구나 쉽게 배우고 즐길 수 있으며 날씨에도 구애받지 않는 만큼, 많은 주민들이 이용하며 행복을 누릴 수 있는 공간이 되기를 바란다”고 말했다.

구는 지난 9월 22일부터 30일까지 1차 시범운영을 마쳤으며, 오는 10월 10일부터 31일까지 2차 시범운영을 이어갈 예정이다. 구는 시범운영 기간을 통해 얻은 결과를 바탕으로 향후 시설을 안정적으로 운영해 나갈 계획이다.