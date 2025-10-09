100주년 맞아 ‘석향 이름 짓기’·‘장롱사진 찾기’ 공모전 열려

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 울릉도의 첫 관문인 도동항이 지정 100주년을 맞아 특별한 기념행사가 열린다.

울릉도 도동항 100년 기념행사추진위원회는 상금을 내건 ‘국내 최고령수 도동 2000년 석향 이름 공모전’과 ‘울릉도 도동 장롱사진 공모전’을 진행한다고 9일 밝혔다.

추진위는 오는 24일 도동항 100년 기념행사를 앞두고 주민과 국민이 함께 참여할 수 있는 두 가지 공모전을 마련했다. 이번 행사는 울릉도의 근현대사를 되짚고 도동항의 미래를 함께 그려보는 취지로 기획됐다.

울릉군에 따르면 도동항은 1925년 지정항만으로 지정된 뒤 본격적인 개발이 이뤄졌으며, 올해로 지정 100년을 맞는다.

추진위는 “울릉도의 관문항으로서 도동항이 걸어온 100년의 발자취를 재조명하고, 지역 발전의 비전을 모색하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

‘석향 이름 공모전’은 국가산림문화자산으로 지정된 ‘울릉도 도동 향나무(석향)’ 에 어울리는 이름을 짓는 행사다.

응모는 누구나 가능하며, 접수 마감은 15일이다. 대상(1명)에게는 상금 50만 원, 입선(3명)에게는 각 10만 원이 수여된다.

‘장롱사진 공모전’은 울릉도와 독도의 옛 풍경, 과거 도동항과 선박의 모습 등을 담은 세월의 기록을 찾는다.

시상은 대상 50만 원, 최우수상 30만 원, 우수상 20만 원(3명), 입선 10만 원(5명)이다.

출품작은 흑백 또는 컬러 고해상도 이미지여야 하며, 촬영일·장소·스토리를 함께 제출해야 한다.

응모는 이메일(ejh1561@kiost.ac.kr ) 또는 전화(054-791-8408)로 접수 가능하다.

행사추진위 관계자는 “도동항은 울릉도의 근현대사를 이끈 관문이자 지역 정체성을 상징하는 장소”라며 “공모전을 통해 주민과 국민이 함께 100년의 기억을 나누고, 도동항의 새로운 100년을 함께 열어가길 바란다”고 말했다.

한편, 1925년 법률로 지정된 경북의 3대 항구는 울릉 도동항, 경주 감포항, 포항 구룡포항이다.

이들 항구는 오랜 세월 동안 무역과 어업, 문화교류의 중심지로 기능하며 지역 해양문화의 뿌리를 이뤘다.

특히 울릉도동항은 독도수호의 모항이자 울릉 근대관광의 요람으로 평가된다.

경북도는 최근 ‘경북 항만 100년 재조명사업’ 연구용역 결과를 바탕으로 동해안 해양인문학 진흥사업에 속도를 내고 있다.

용역 결과에 따르면 포항항은 1918년, 구룡포·감포·도동항은 1925년, 강구항은 1930년에 지정항만으로 지정된 것으로 확인됐다.

울릉의 관문 도동항, 그 100년의 시간 속엔 섬의 기억과 바다의 이야기가 고스란히 담겨 있다.