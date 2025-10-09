[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 제니(JENNIE)가 한글날을 맞아 한글 폰트를 출시했다. 전통의 미감과 현대적 감각을 담아낸 글씨체다.

소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)는 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 더 많은 사람들이 한글을 편리하고 아름답게 사용할 수 있길 바라는 마음을 담은 신규 폰트 ‘젠 세리프(ZEN SERIF)’를 공개한다고 9일 밝혔다.

OA엔터테인먼트(ODDATELIER)는 메타(Meta)와의 협업을 통해 인스타그램 숏폼 영상 편집 앱 ‘에디트(Edits)’에 한글 폰트를 최초로 등록, 한글날부터 전세계 모든 앱 사용자가 해당 신규 폰트를 자유롭게 사용할 수 있다.

이번 ‘젠 세리프’ 폰트는 제니와 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)의 정체성으로 담아 전 세계에 한글의 아름다움을 알리기 위해 출시됐다. 고정된 이미지를 벗어나 오늘의 시각에서 새롭게 창작된 폰트다.

장식을 최소화해 본질을 살리고, 딱딱한 인상을 덜어내면서 유연한 곡선을 더해 OA엔터테인먼트(ODDATELIER) 특유의 섬세한 예술성을 담았다. 서양의 전통 서체인 블랙레터와 한글을 결합해 누구도 시도하지 않았던 낯선 조합을 완성했다.