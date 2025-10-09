숙박·체험·야간관광 프로그램 인기… 흐린 날씨에도 관광객 발길 이어져

[헤럴드 경제(대구·경북)=김성권 기자] 추석 연휴 동안 포항이 전국적인 명절 관광지로 급부상했다.

9일 경북 포항시에 따르면 지난 3일부터 9일까지 7일간의 연휴 기간 동안 포항을 찾은 관광객은 약 16만 명으로, 지난해 같은 기간보다 23% 늘었다.

시가 마련한 숙박·체험·야간관광 등 다양한 체류형 프로그램이 높은 호응을 얻었다.

시는 여행 플랫폼 ‘NOL’과 손잡고 숙박 할인 프로모션을 진행하고, 문화체육관광부 야간관광 공모사업으로 추진 중인 상품을 40% 할인 판매해 체류형 소비를 유도했다.

가족 단위 방문객을 위한 시민 참여형 프로그램도 인기였다.

‘호미반도 해안둘레길 완주 인증 이벤트’에는 연휴 내내 참가자들이 몰렸고, 추석 당일에도 보경사·스페이스워크·오어사 둘레길·이가리 닻 전망대 등 주요 관광지가 정상 운영돼 발길이 끊이지 않았다. 호미곶 새천년기념관은 무료 개방으로 북적였다.

연휴 직전에 개장한 환호공원 식물원은 ‘해돋이 도시 포항’을 상징하는 아치형 유리 온실로 주목받았다. 도심 속 힐링 명소로 입소문을 타며 연휴 기간에만 3만 명이 다녀갔다.

문화 행사도 풍성했다. 연오랑세오녀테마공원 기획전 ‘달을 그리다’를 비롯해 구룡포 아라예술촌, 국립등대박물관에서 열린 전시와 어린이 체험 행사가 가족 단위 관광객의 발길을 붙잡았다.

이강덕 포항시장은 “포항은 숙박과 체험, 야간관광 등 다양한 선택지를 갖춘 명절 여행지로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 머무르고 싶은 체류형 관광도시로 도약하기 위해 기반과 콘텐츠를 지속 확충하겠다”고 밝혔다.

한편 시는 연휴 기간 시민 안전과 방문객 편의를 위해 14개 반 564명으로 꾸린 종합상황실을 가동하고, 응급의료기관과 휴일지킴이 약국을 지정해 비상 의료체계를 운영하는 등 ‘안전한 명절 관광’에도 만전을 기했다.