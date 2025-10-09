국제학교 유치·북극 협력 네트워크 구축 등 글로벌 도시 도약 전략

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 이강덕 경북 포항시장이 오는 12일부터 19일까지 영국과 아이슬란드를 방문해 국제학교 유치와 북극 협력 네트워크 구축 등 ‘글로벌 비즈니스 외교’ 행보에 나선다.

이번 방문은 포항을 글로벌 혁신 도시로 도약시키기 위한 전략적 일정으로, 교육·기후·산업 분야의 국제 협력 강화에 초점이 맞춰졌다.

이 시장은 먼저 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)을 방문해 기후변화 대응과 지속 가능한 도시 발전을 위한 공동 협력 방안을 논의한다.

이어 웨일즈 브레콘의 크라이스 칼리지를 찾아 유·초·중등 통합교육 모델과 기숙형 국제학교 운영 사례를 살펴보고, 포항형 국제학교 설립을 위한 협력 관계를 구축할 계획이다.

아이슬란드에서는 북극 관련 최대 국제 포럼인 ‘북극서클총회’에 참석해 북극 협력 기반의 산업 네트워크 확대에 나선다.

포항시는 국내 지자체로는 처음으로 ‘비즈니스 세션’을 개최하며, 이 시장이 직접 연사로 나서 탄소중립, 기후대응, 북방물류 등 주요 정책과 신산업 비전을 소개할 예정이다.

이 시장은 또 북극서클총회 의장을 비롯해 아이슬란드 총리, 환경에너지기후부 장관, 외교부 장관, 레이캬비크 시장 등과 잇따라 면담을 갖고 북방경제 및 신에너지 분야 협력 방안을 논의한다.

아울러 북극경제이사회, 북극대학연합, 북극시장포럼 등과의 교류를 통해 포항의 아시아 북극항로 거점도시 위상을 강화할 계획이다.

이강덕 시장은 “국제교육 인프라 확충과 북극 협력 네트워크 구축은 포항의 미래 성장 전략의 핵심”이라며 “이번 방문을 계기로 글로벌 산업 협력의 폭을 넓히고, 포항을 세계가 주목하는 도시로 만들겠다”고 말했다