[헤럴드경제=장연주 기자] 영국에서 거액의 복권에 당첨된 한 남성이 인생의 가장 큰 실수는 복권이 당첨된후 직장을 그만둔 것이라고 후회한다는 사연이 전해졌다.

6일(현지시간) BBC 등에 따르면, 영국 노퍽주 매티샬에 거주하는 아담 로페즈(39)는 올 7월 한 편의점에서 구입한 스크래치 복권이 100만 파운드(약 19억원)에 당첨되는 행운을 거머쥐었다.

지게차 운전사로 일하던 그는 곧바로 직장을 그만두고, 파티와 여행 등 화려한 생활을 시작했다.

그런데, 복권 당첨의 기쁨은 오래가지 않았다. 당첨된지 약 3개월 뒤인 올 9월 초, 그는 갑작스러운 폐색전증(폐혈관에 생긴 혈전으로 인한 질환)으로 병원에 긴급 이송됐다. 그는 병원에 8일 넘게 입원하며 생사의 갈림길을 넘나 들었다.

로페즈는 BBC와의 인터뷰에서 “처음엔 다리에 혈전이 생겼고, 그것이 폐로 퍼지면서 숨도 쉬기 어려운 상태가 됐다”며 “구급차 뒷좌석에 누워 사이렌을 듣는 순간, 내 인생이 바뀌었다”고 말했다.

특히 그는 복권 당첨 후 직장을 그만둔 것을 ‘큰 실수’라고 털어놨다.

로페즈는 “일상을 잃어버렸고, 내가 살아오던 삶과 완전히 단절된 느낌이었다”며 “백만 파운드건, 억만 파운드건, 구급차에 실려가고 나면 그 모든 건 아무런 의미가 없다”고 토로했다.

그는 “이번 일을 계기로 내가 진짜 소중히 여겨야 할 것이 무엇인지 알게 됐다”며 “이 시간이 지나면 다시 예전의 나로 돌아가고 싶다”고 했다.