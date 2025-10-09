[헤럴드경재=장연주 기자] 한 중년여성이 트로트 가수에 대한 과도한 팬심으로 결국 가정을 등지고 이혼까지 하게 됐다는 사연이 전해졌다.

6일 방송된 채널A 추석 특집 ‘탐정들의 영업비밀’에서는 실제 탐정사건을 재현한 코너를 통해 한 가정이 팬심으로 무너진 사연이 공개됐다.

주인공 A씨는 자녀를 위해 헌신해온 주부였다. 하지만 딸의 의대합격 이후 우연히 들은 트로트 한곡에서 위로를 받게 된다. 이 곡은 A씨 인생의 전환점이 됐다.

하지만 곧이어 A씨는 해당 가수의 앨범을 수백장 사들이고, 굿즈와 공연비로 수백만 원을 쏟아부었다. 심지어 가족 몰래 1억원의 빚까지 지면서 통제 불능의 ‘팬심’으로 빠져들었다.

결국 남편은 이상한 낌새를 느끼고 탐정에게 아내의 행적을 의뢰했다.

조사 결과, A씨는 팬클럽 활동 중 알게 된 한 남성과 수상한 메시지를 주고받았고, 시어머니 장례식 중에도 “꼭 만나야 할 사람이 있다”며 상복을 벗고 장례식장을 빠져 나갔다. 그 자리에서 남성에게 3000만원이 든 봉투를 건네기도 했다.

다행히 탐정의 개입으로 금전 피해는 막을 수 있었지만, 남성은 자신을 ‘트로트 가수의 사촌 형’이라고 속인 사기범인 것으로 드러났다.

A씨의 팬심은 이후에도 결혼생활을 파국으로 몰고 갔다. 해당 가수가 법적 문제에 휘말리자 “내가 도와야 한다”며 집을 나갔다.

결국 두 사람은 22년 만에 결혼 생활을 끝냈다.

이혼 후 A씨는 “갱년기와 우울증이 겹쳐 답답했지만, 트로트 노래가 큰 위로가 됐다”며 “가족에게 부담 주기 싫어 혼자 앓았다”고 말했다.