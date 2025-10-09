1일부터 정식 개관 운영, 체육시설 부족한 송정동 주민들의 숙원사업 해결 총 26종 최신기구 헬스장, 요가·필라테스 등 생활스포츠 5종 강좌 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 지난 1일 송정동 지역 최초의 구립 체육시설인 ‘송정동 우리동네 작은체육관’(성동구 송정14길 19) 개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

이번 체육관은 연면적 380㎡, 지하 1층~지상 3층 규모로, 옛 송정동 주민자치회관 건물을 리모델링해 조성됐다. 성동구는 공공 체육시설 설치를 적극적으로 원했던 송정동 지역 주민을 위해 주민자치회 이전으로 발생한 유휴공간을 주민 맞춤형 체육시설로 활용하기로 결정했다. 2024년 8월부터 예산 확보와 설계, 리모델링을 거쳐 지난 8월 공사를 완료했다.

시설은 ▲요가·필라테스·라인댄스 등 생활스포츠 강좌가 운영되는 1층 다목적 프로그램실 ▲2층 유산소 운동기구실 ▲3층 근력 운동기구실 ▲옥상 쉼터로 구성됐다. 특히 주민 수요가 가장 높은 헬스 프로그램을 위해 러닝머신, 사이클, 웨이트 등 총 26종의 최신 운동기구를 층별로 배치, 각 층마다 샤워실·탈의실·사물함·휴식 공간을 갖췄다.

또 어린이와 어르신도 편리하게 이용할 수 있도록 엘리베이터를 새로 설치했다.

옥상에는 주민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 휴게공간을 마련, 건물 내·외부를 붉은벽돌 인테리어로 꾸며 따뜻하고 편안한 분위기에서 운동할 수 있도록 했다.

체육관의 생활스포츠 강좌 및 헬스 프로그램은 성동구도시관리공단 홈페이지 온라인 신청 또는 현장 방문을 통해 접수 가능하다.

성동구는 생활체육 인프라 확충에 꾸준히 힘써왔다. 지난해에는 살곶이체육공원 내 시설을 전면 개선해 파크골프연습장과 국제규격 인조잔디 축구장을 설치, 2020년 구립용답체육센터, 2022년 서울숲 복합문화체육센터, 2024년 옥정교육문화관에 이어 이번 송정동 작은체육관까지 지역별 체육 인프라를 지속 확충해왔다.

정원오 성동구청장은 “송정동 주민들이 오랫동안 간절히 원해온 체육시설을 드디어 개관하게 되어 매우 기쁘다”며 “주민들이 집 가까운 곳에서 마음껏 체육활동을 즐기실 수 있도록 했으며, 앞으로도 구민 모두가 안전하고 쾌적한 환경에서 시설을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.