연휴 마치고 곧바로 국정감사 국가전산망 마비 사태 등 국정현안 산적 APEC 준비에도 박차

[헤럴드경제=서영상 기자] 추석에 이어 10일 휴가를 내 열흘간 연휴를 보내는 이재명 대통령은 국정감사 부터 시작해 한미 관세협상 후속조치, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 등 산적한 국정현안에 대해 고민중인 것으로 보인다.

특히 이재명 정부 출범 이후 처음 열리는 이번 국감은 굵직한 민생 현안과 국가전산망 마비 사태, 김현지 대통령실 제1부속실장 등 정치 쟁점까지 맞물리며 대통령실은 야당의 공세에 대해 방어에 집중하면서도 국정 홍보에 주력할 것으로 예측된다.

8일 정치권에 따르면 올해 국정감사는 이달 13일부터 31일까지 진행한다.

특히 국가 전산망 마비 사태를 놓고 추석 연휴에도 여야가 공방을 벌인 만큼 국정감사 기간에도 대통령실 소관 삼임위인 국회운영위원회에서 격한 대립이 예상된다.

이 대통령이 K푸드 홍보 목적으로 진행한 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 출연을 두고 여야는 세게 맞붙고 있다.

국민의힘은 국가정보관리원(이하 국정자원) 화재로 정부 전산망이 마비됐던 상황을 거론하며 이 대통령의 예능 프로그램 출연을 문제 삼았다. 더불어민주당은 K 푸드 홍보 차원이었다고 맞섰다.

고소·고발을 주고받으며 법적 공방으로까지 치닫는 모양새다.

이같은 논란을 의식한 듯 이 대통령은 이 대통령은 전날 SNS에 “때로는 간과 쓸개를 다 내어주고 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶에 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다”고 각오를 다지기도 했다.

그러면서 “각자의 자리에서, 각기 다른 환경과 상황을 마주하며 살아가는 국민 여러분을 세심히 살피는 것이 대통령의 가장 큰 책무임을 명절을 맞아 다시금 새겨본다”며 이같이 밝혔다.

연휴를 마치면 약 20일 앞으로 다가온 APEC 준비에도 이 대통령은 매진할 것으로 보인다.

먼저 정상회의에 앞서 교착 상태인 한미 관세협상 후속협의를 물밑으로 타진할 방침이다. 양국은 한국이 미국에 투자하기로한 3500억 달러의 지급 방식을 놓고 여전히 평행선을 달리고 있다.

트럼프 대통령은 지난달 3500억 달러는 ‘선불’이라고 언급했으며, 하워드 러트닉 상무장관은 3500억 달러보다 증액하라고 요구하며 압박 수위를 높이고 있다. 이에 정부는 3500억 달러 전체를 현금으로 투자하는 것은 ‘불가능하다’며 그전에 현재는 통화스와프 체결을 조건으로 내건 상태다.

또 도널드 트럼프 미국대통령과 시진핑 중국 국가주석이 방한이 예상되는 만큼 대미·대중 관계를 관리해야하는 과제를 안게됐다. 이 대통령은 지난달 미국 타임과 인터뷰에서 기존의 안미경중(안보는 미국, 경제는 중국에 의존) 노선에는 선을 그으면서도 중국과의 관계를 완전히 단절할 수 없다고 밝혔다.

트럼프와는 관세협상과 더불어 한미동맹에 대한 확고한 양국의 공감대를, 이 대통령 취임 후 처음 만나는 시진핑과는 그동안 소원했던 한중관계를 개선하고 대북문제에 관한 협력을 논의하는 자리가 될 것으로 보인다.

이어 한국이 초강대국들 사이에 ‘가교’ 역할을 얼마나 할 수 있을지 또한 기대되는 부분이다.