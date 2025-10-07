[헤럴드경제=최은지 기자] “부모님 독감 백신, 항원 용량도 확인했나요?”

오는 15일부터 65세 어르신을 대상으로 국가에서 지원하는 무료 독감백신 접종이 시작된다. 갑작스러운 날씨 변화로 일찌감치 부모님 독감백신을 챙기는 자녀들이 분주하다.

현재 국가예방접종사업(NIP)은 기존(표준) 용량 백신을 중심으로 운영되고 있다. 그러나 면역 반응이 저하된 고령자에게는 일반 독감백신만으로는 충분한 보호효과를 기대하기 어렵다. 젊은 성인에서 독감 백신의 예방효과가 70~90%에 달하는 반면, 65세 이상에서는 17~53%에 불과한 것으로 보고되고 있다

비용을 조금 더 들이더라도, 기존(표준)용량 백신보다 4배 많은 항원을 포함한 ‘고용량 독감 백신’ 등 고면역원성 독감백신도 고려해 볼 수 있다. 실제 대한감염학회는 65세 이상 고령층에게 고면역원성 독감백신 접종을 권고하고 있다.

고령층, 독감 위험성은 높고 면역반응은 떨어지고

2025년 한국은 65세 이상 인구가 전체 인구의 20.3%를 차지하는 초고령사회로 진입했다. 이는 전 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되는 국가 중 하나로, 노인 한 명당 생산가능인구 3.4명이 부양하는 구조를 의미한다.

이러한 인구구조 변화 속에서 고령자 건강 관리, 특히 독감 예방은 개인적 차원을 넘어 국가 보건정책의 주요 과제 중 하나다. 국내 전체 독감 사망자 중 ⅔이상이 60세 이상 고령자에서 발생하는 현실에서 독감예방접종 전략이 필요하다는 지적이 나오는 이유다.

고령자는 독감의 위험성이 높은 반면, 독감 예방접종에 대한 면역 반응은 감소한다. 나이가 들면서 면역체계가 약해지는 면역 노화현상으로 인해 바이러스에 대한 방어력이 현저히 떨어지기 때문이다.

특히 당뇨병, 심혈관질환, 만성 폐질환 등 기저질환을 가진 고령자의 경우 독감 감염 시 합병증 위험이 증가해 더욱 주의가 필요하다.

국내 한 분석 결과에 따르면, 49세 이하에서는 0.1%였던 독감 사망률이 80세 이상에서는 1.9~2.9%까지 치솟는다. 65세 이상 고령층에서는 A형 H3N2 독감 바이러스에 의한 독감 초과사망률이 31.94%에 달한다는 연구 결과(10만명당 31.9명)도 있다. 이는 고령층에서 독감이 얼마나 치명적인지를 보여주는 지표다.

독감 합병증으로 인한 사망자까지 합하면 고령자 사망자는 더 증가한다는 점을 고려하면, 고령자에 더 효과적인 예방법을 선택, 관리해야 한다.

고용량 독감 백신 ‘선택지’…NIP 공감대도

고면역원성 독감 백신은 면역 반응을 강화해 더 높은 항체 형성과 예방효과를 기대할 수 있는 백신으로, 사노피의 고용량 독감백신 ‘에플루엘다’ 등이 대표적이다.

고용량 독감백신은 임상 연구를 통해 기존(표준) 용량 백신 대비 예방효과가 확인됐다. 기존(표준) 용량 독감 백신 대비 4배 더 많은 항원을 포함해 고령자의 면역 반응을 보완해 표준 용량 백신보다 24~51% 더 높은 독감 예방효과를 보였으며, 독감으로 인한 폐렴 발생률을 39.8%, 심각한 심폐 질환 발생률을 17.7% 감소시켰다.

또한 실사용증거(Real-World Evidence) 연구에서도 독감 또는 폐렴으로 인한 입원율을 64.4% 감소시키는 효과를 보였다. 12번의 독감 유행 기간 동안 65세 이상 고령자 4500만명을 대상으로 한 무작위배정/관찰연구/실사용증거 메타분석 결과에서도 기존(표준) 용량 독감 백신 대비 폐렴으로 인한 입원율을 27.8%, 심폐질환 관련 입원율을 16.7%, 그리고 모든 원인에 의한 입원율을 8.2% 감소시킨 것으로 나타났다.

이러한 효과는 개인의 건강 보호뿐 아니라 고령자의 독감 합병증 감소를 통한 의료비 절감과 직결되며, 병원 병상 이용률 감소로 이어져 전체 의료비의 부담을 덜어주는 효과를 가져온다.

고령자 예방효과와 사회경제적 효과 등 여러 요인을 근거로 미국, 캐나다, 독일, 호주를 포함한 주요 선진국에서는 고용량 독감백신을 고령자 대상 우선 접종을 권고하고 있다.

국내는 무료예방접종지원사업에 포함되어 있지 않아 접근성에 한계가 있지만, 정부의 ‘국가예방접종 도입 우선순위 설정 및 중장기 계획 수립’ 연구에서 65세 이상 고면역원성 백신이 상위권에 배정되는 등 필요성에 대한 인식은 형성되어 있다.

전문가들은 초고령화 사회에서 65세 이상 고령자에게 효과적인 백신을 보편적으로 제공할 수 있는 제도적 뒷받침에 대한 적극적인 논의가 필요한 시점이라고 조언한다.

유병욱 순천향대학교 서울병원 가정의학과 교수는 “장기적으로는 의료비 절감과 삶의 질 향상이라는 큰 가치를 고려한다면, 현 초고령사회에서는 국가예방접종사업과 더불어 노년층에게 더 필요한 예방접종의 선택지를 넓히는 논의가 필요하다”며 “또한 이에 따른 연구결과를 공유함으로써 독감 예방접종의 효과를 더욱 분명히 하고, 고령층 건강 관리에 기여해야 할 것”이라고 강조했다.