네이버 검색서 ETF 핵심 정보 신규 제공 이용자 관심 키워드 200개 반영, ETF 검색도 AI 브리핑으로 강화

[헤럴드경제=정주원 기자] 네이버가 장소 검색에도 인공지능(AI) 브리핑 기능을 확대 적용했다.

7일 ICT 업계에 따르면 이번 ‘플레이스 AI 브리핑’은 단순 업체명 정보 제공을 넘어 전망, 서비스 등 부가 정보를 결합한 질의에 대응한다.

플레이스 AI 브리핑은 ▷주차 ▷예약 ▷메뉴 ▷웨이팅 ▷단체석 등 이용자 관심 키워드 200개를 선별해 장소 관련 정보를 요약 제공한다.

네이버 측은 “사장님이 입력한 정보와 이용자 리뷰를 참고해 제작되므로 리뷰를 일일이 확인하지 않아도 장소에 대한 궁금한 내용을 쉽게 파악할 수 있다”고 설명했다.

또 브리핑 영역 하단 관련 질문을 클릭하면 자동 재검색으로 이어져 사용자는 추가 정보를 연속적으로 확인할 수 있다.

예컨대 ‘브런치 메뉴가 있나요?’를 클릭하면 브런치 검색 결과와 관련 AI 브리핑이 연동되는 식이다.

네이버는 금융검색 기능도 강화했다. ETF 검색 결과에 AI 브리핑을 적용해 배당금·수익률·보수 등 투자 정보와 ‘사람들이 많이 투자한 ETF’, ‘수익률이 높은 ETF’ 등을 한눈에 확인할 수 있다.

상세 포트폴리오나 기간별 수익률, 순자금 흐름은 N페이 증권에서 확인 가능하다.