[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 방탄소년단 RM이 결혼과 출산에 대한 얘기를 하며 “한국에서 1990년대생은 처음으로 결혼이 옵션이 된 세대”라고 했다.

RM은 5일 팬 소통 플랫폼 위버스에서 팬과 소통하며 앨범을 준비하는 마음에 대해 얘기하다가 결혼과 출산에 대한 생각까지 말하게 됐다.

그는 “요새 다시 불안이랑 우울이 좀 찾아오고 있다. 항상 앨범 준비할 때마다 이렇다. 준비하고 이럴 때 혼자 시간을 많이 보내면서 외로움을 잘 못 견디는 것 같다”고 했다.

이어 “이게 별로 안 좋다. 나이를 먹을수록 자기 자신이랑 친구가 돼야 하는데, 외로움을 보내는 방법을 잘 알아야 하는데, 저는 혼자서 집에 잘 있지 못한다. 집을 예쁘게 해놔도 집에 있지 못해서 집에서는 거의 잠만 자려고 한다. 그래서 아직도 어른이 되지 못했다고 생각한다”고 말했다.

RM은 그러면서 “사람들이 이래서 결혼을 하나, 라는 생각이 든다. 영원한 가족, 친구, 무엇이든 같이 할 전우, 평생 친구를 찾는 것 같다. 이래서 결혼을 하나보다 싶다”고 했다.

또 “어머니와 아버지가 내 나이였을 때 내가 3살이었다. 그런데 나는 아직도 애 같다. 어떻게 그 나이에 결혼을 해서 나를 낳았을까 생각해보면 대단한 것 같다. 30대기 돼보니 아이를 키우고 가정을 이루는 게 대단한 일”이라고 말했다.

RM은 결혼을 못할 것 같기도 하다고 했다. 그는 “친구들 10명 중 2~3명이 결혼하고 벌써 애 낳은 사람도 있다”며 “그런데 요새 점점 안하는 추세다. 좋은 타이밍과 인연을 만나면 결혼할 수도 있는 것이고, 아니면 혼자 살 수도 있는 것이다. 정답은 없는 것 같다”고 말했다.

그는 “특히 여성 분들은 아이와 육아 등 여러가지 문제가 있다. 사회나 미디어가 계속 압박을 주는 것 같은데 자기 쪼대로 살았으면 좋겠다”고 했다.

이어 “내 생각에 혼자 있는 시간을 못 견디면 결혼한다고 해서 나아지는 건 없을 것 같다. 결혼하면 또 혼자 있고 싶어지지 않겠나. 외로움을 해결하려고 도피 수단으로 결혼을 선택하는 건 좀 그렇다”고 말했다.

출산에 대해서도 얘기했다. RM은 “나 스스로를 키우는 것도 벅차다. 새 새명을 키운다는 건 내 뜻대로 되지 않는다. 내가 어렸을 때 부모님 속 썩인 걸 생각하면 얼마나 (아이가) 밉겠나. 사랑스러울 수도 있다. 그래서 정답은 없다”고 말했다. 이어 “주변 사람들의 얘기는 그냥 그 사람들의 그걸로 받아들여야 한다”고 덧붙였다.

RM은 “한국에서 1990년대생은 처음으로 결혼이 옵션이 된 세대라고 생각한다. 그냥 자기 선택대로 가야한다고 생각한다”고 말했다.