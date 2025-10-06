한국해양교통안전공단, 여객선 안전체험·드론 기념사진·‘좋아요’ 이벤트 등 국민 참여형 프로그램 운영

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 오는 25일 독도의 날 을 맞아 울릉도·독도일원에서 다양한 기념행사가 열린다.

한국해양교통안전공단(KOMSA, 이사장 김준석)은 광복 80주년을 맞아 오는 24일부터 26일까지 사흘간 울릉도와 독도 일원에서 ‘독도의 날 기념행사를 개최한다고 6일 밝혔다.

독도의 역사적·지리적 중요성에 대한 국민 인식을 제고하고, 여객선 안전관리 전문 기관으로서 공단의 역할과 가치를 널리 알리기 위해 마련했다는 게 한국해양교통안전공단의 설명이다.

공단은 국민이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험형 프로그램을 운영해 국민과 함께하는 기념행사로 진행할 예정이다.

공단은 2019년부터 독도 방문객 수와 여객선 운항 횟수를 실시간 제공하는 ‘독도 방문객 수 누리집’을 운영 중이다.

올해 10월 2일 기준 누적 방문객 수는 235만 8,792명, 여객선 운항 횟수는 10만,333회를 기록했다.

행사 기간에는 누리집 ‘좋아요’ 인증 이벤트도 진행된다. 방문객이 QR코드를 통해 접속해 ‘좋아요’를 누르면 독도 기념 마그넷을 증정받을 수 있다.

또한 울릉도~독도 항로 여객선에서는 독도 뱃길과 해양 안전을 주제로 한 선상 퀴즈쇼와 안전교육 프로그램이 마련된다.

‘독도의 날’ 관련 퀴즈와 함께 구명조끼 착용법, 비상 대응 요령 등 기본적인 안전교육이 함께 진행되며, 참가자에게는 소정의 기념품이 제공된다.

아울러 독도 방문객 중 신청자를 대상으로 드론으로 촬영한 독도 배경 기념사진을 제공한다. 촬영된 사진은 공단 누리집 등에 게재돼 국민과 함께 독도의 가치를 기록하고 확산하는 계기가 될 예정이다.

특히 공단은 행사 기간 울릉~독도 항로에 대해 기존 하루 전 안내하던 ‘내일의 운항 예보 서비스’를 최대 7일 전부터 확인할 수 있도록 확대 제공한다.

이를 통해 방문객은 바다 날씨와 운항 정보를 미리 확인할 수 있어 여객선 이용 편의가 높아질 것으로 기대된다.

현재 울릉~독도 간에는 하루 2~4회(평일 2회, 주말 4회) 여객선이 왕복 운항하고 있으며, 증회 여부에 따라 하루 최대 1,800명까지 이용 가능하다. 공단은 행사 기간 2개 항로에서 3척의 여객선을 투입할 예정이다.

김준석 한국해양교통안전공단 이사장은 “독도는 모두가 안전하게 이용해야 할 대한민국 최동단의 뱃길이자, 우리 해양영토의 가치를 지켜내는 소중한 길”이라며 “공단은 광복 80주년을 맞은 이번 ‘독도의 날’ 행사를 성공적으로 치르고, 앞으로도 독도의 가치 확산과 안전한 여객선 운항을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.