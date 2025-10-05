[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대는 지난 1일 교내 대강당에서 개교 111주년을 기념하는 콘서트 ‘동행’을 성황리에 개최했다.

이번 공연에는 재학생과 교직원, 지역민 등 1천 500여명이 함께하며 111년의 역사와 전통을 기념하고 ‘지역사회와 함께 미래를 열어가겠다’는 메시지를 나눴다.

이닐 행사는 대구가톨릭대 음악공연예술대학 실용음악과가 주관하고 총동창회가 후원했으며 교수진과 재학생, 이은미 석좌교수가 출연해 약 120분간 다채로운 무대를 펼쳤다.

제1부 무대에서는 광복 80주년을 기념해 안중근 의사와 독립운동가들의 희생정신을 기린 뮤지컬 ‘영웅’ 갈라 쇼가 공연됐다.

제2부 무대는 중국 유학생들의 ‘첨밀밀’‧‘Solo’ 무대와 함께 재학생 창작곡 ‘겉절이’, 케이팝데몬헌터스 OST, K-pop 무대가 이어졌다.

제3부 이은미 석좌교수 무대에서는 ‘녹턴’‧‘애인 있어요’‧‘상록수’ 등 대중에게 사랑받는 곡들을 선보였다. 특히 마지막 곡 상록수는 전 출연자가 함께 무대에 올라 합창하며 관객들에게 감동을 전했다.

성한기 대구가톨릭대 총장은 “111년의 발자취는 대학과 지역이 함께 만들어 온 길”이라며 “앞으로도 지역을 위해 시민들과 함께 동행하겠다”고 말했다.

한편 대구가톨릭대는 1914년 영남 최초의 고등교육기관인 성 유스티노 신학교로 시작해 효성여자대학과 1994년 통합한 후 현재 1만여 명의 학생이 재학 중인 전국 최대 규모의 가톨릭계 종합대학으로 성장했다.

특히 의학·약학·간호·보건 분야의 전통과 더불어 최근에는 AI·디지털 혁신 교육, RISE 지역혁신 사업 등 미래 교육의 선도 모델로 주목받고 있다.