[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 최근 체육학과 학생들이 전 세계 47개국 800명의 선수 및 코치진이 참가한 세계월드컵대회에 마커로 참여해 글로벌 스포츠 이벤트 관리 및 운영 경험을 쌓았다고 5일 밝혔다.

세계다트연맹이 주최하는 WDF World Cup은 1977년 첫 개최해 2년마다 열리고 있다.

약 70여개국의 회원국을 보유하고 있으며 대회마다 약 500명가량의 선수가 참여하고 있다.

WDF World Cup은 전 세계 아마추어 다트 선수들이 모이는 가장 권위 있는 국제대회며 다트의 세계화를 상징하는 이벤트다.

체육학과 학생들의 이번 월드컵대회 참여를 통해 글로벌 스포츠 이벤트 경험을 습득하고 현장 중심형 글로벌 인재로 성장하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

또 글로벌 스포츠인 다트 분야로 학생들의 취업 및 진로 역량이 강화될 것으로 판단된다.

세계다트월드컵 한국팀 코치로 참여한 체육학과 안찬우 교수는 “세계다트월드컵 마커 참여는 학생들에게 국제 스포츠 현장을 몸소 경험할 수 있는 값진 기회였다”며 “앞으로도 글로벌 역량을 강화하는 다양한 교육 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.