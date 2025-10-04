[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 오는 26일부터 28일까지 경주에서 주최하는 글로벌 교육축제 ‘K-EDU EXPO(케이에듀 엑스포)’의 공식 캐릭터 ‘투투(ToTo)’를 공개했다.

4일 경북교육청에 따르면 이번 캐릭터의 한글 이름은 ‘함내(함께 내일로)’로, 엑스포 슬로건인 ‘Learn Together, Lead Tomorrow(함께 배우며, 미래를 열다)’에서 착안했다. ‘To To’는 ‘Together, Tomorrow’를 압축해 표현한 것으로, 세계와 미래를 연결한다는 엑스포 정신을 담았다.

한글 이름 ‘함내’ 역시 ‘함께 내일로’의 줄임말로, 교육을 통해 글로벌 연대와 내일의 희망을 만들어가자는 의미를 지니고 있다.

공개된 ‘투투’는 단일 캐릭터가 아니라 엑스포가 제시하는 여섯 가지 주제 영역을 바탕으로 다채롭게 변주된 12종의 캐릭터 버전으로 구성됐다.

교육으로 연결된 미래를 상징하는 ‘미래의 광장’, 교육과 기술의 융합을 보여주는 ‘기술의 공방’, 교육과 문화가 어우러지는 ‘문화의 뜰’, 지역과 교육의 상생을 담은 ‘지역의 통로’, 교육을 통한 세계의 연결을 표현한 ‘세계의 문’ 등 주제를 반영한 모습으로 구현됐다.

다양한 표정과 움직임을 통해 엑스포의 비전을 생동감 있게 전달한다.

행사 조직위원회 관계자는 “투투는 단순한 캐릭터가 아니라 이번 K-EDU EXPO가 지향하는 메시지를 담은 교육 대사”라며 “교육을 통해 하나 된 세계, 미래로 함께 나아가자는 포부를 상징한다. 행사 기간 동안 전시, 안내, 홍보물 등 다양한 영역에서 관람객 곁을 지킬 예정”이라고 설명했다.

한편 K-EDU EXPO는 APEC 정상회의의 공식 부대행사로 확정된 유일한 시도교육청 주관 국제행사다. ‘세계를 잇는 교육축제’를 비전으로 내세운 이번 엑스포는 다채로운 전시와 공연, 학술대회, 국제 교류 프로그램을 통해 교육의 내일을 조망하고 세계와 미래를 잇는 해법을 제시할 예정이다.