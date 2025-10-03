강남국제평화마라톤대회
[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 10월 3일 코엑스 앞 영동대로 일원에서 ‘제22회 강남국제평화마라톤대회’를 열었다.

이날 마라톤은 풀코스, 하프, 10km, 5km 등 다양한 코스로 구성돼 1만여 명이 참가, 양재천 등 강남 곳곳을 누비는 도심 레이스로 진행됐다.


