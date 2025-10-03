1999년 엘리자베스 2세 영국 여왕 안동 방문 당시 일정 총괄… “안동의 사위”라 불릴 만큼 깊은 인연

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시는 3일 운흥동 중앙선 1942 안동역에서 열린 ‘제23회 안동의 날 기념식’에서 콜린 크룩스 주한영국대사에게 안동시 명예 시민증을 수여했다.

‘안동의 날’은 지난 2003년부터 매년 10월 3일에 개최돼 온 대표적인 기념일로, 안동의 역사와 전통을 기리고 시민들의 자긍심과 애향심을 고취하기 위해 마련된 행사다.

올해로 23회를 맞이한 이번 기념식에는 시상식과 공연, 기념 퍼포먼스 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

특히 크룩스 대사의 명예 시민증 수여가 큰 관심을 모았다.

그는 1999년 고(故) 엘리자베스 2세 영국 여왕의 하회마을 방문 당시 주한 영국대사관 1등 서기관으로 근무하며 여왕의 안동 일정을 총괄한 바 있다.

당시 여왕이 충효당 마루에 올라 한국 전통 생일상을 받는 순간을 직접 지원하며 한·영 우호 관계를 상징적으로 보여준 주역으로 평가받는다.

크룩스 대사는 안동 출신 배우자인 김영기 여사와 결혼해 안동과 특별한 인연을 이어왔으며, 여러 차례 “저는 안동의 사위”라고 밝히며 안동에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

이번 명예시민증 수여는 이러한 인연을 더욱 공고히 하는 계기가 될 전망이다.

권기창 안동시장은 “크룩스 대사가 보여준 안동에 대한 애정과 관심은 안동시민 모두가 함께 기뻐할 소중한 자산”이라며, “명예시민증 수여가 한·영 간 우호 협력은 물론 안동의 국제적 위상을 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.