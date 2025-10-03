[헤럴드경제=장연주 기자] 중국에서 대규모 가상화폐 사기 범죄를 저지른 뒤 거액의 수익금을 챙긴 뒤 영국으로 도주했다가 체포된 사업가가 결국 혐의를 인정했다.

영국 BBC는 1일(현지시간) ‘야디 장’이라는 별칭으로 알려진 중국 국적 사업가 첸즈민(47)이 지난 달 29일 런던 서더크 형사법원에서 자신의 범죄 혐의를 시인했다고 보도했다.

첸즈민은 불법으로 암호화폐를 취득한 혐의를 받는다.

첸즈민은 중국에서 연 100~300%에 이르는 고수익을 보장한다며 금융기술, 암호화폐, 스마트 노인케어 등 투자상품을 홍보했다. 그는 2014년부터 2017년까지 중국에서 투자 사기를 벌여 12만8000여명의 피해자들을 모집해 이들의 돈을 편취했다.

첸즈민은 또 받아 챙긴 범죄 수익금을 비트코인으로 바꿔 해외로 빼돌린 뒤 서류를 위조해 영국으로 도주, 부동산을 구입했다. 이 과정에서 자금을 세탁하려 한 정황도 포착된 것으로 전해졌다.

BBC는 “첸즈민의 피해자 대부분은 50~75세 중장년층”이었다며 “첸즈민은 사기 홍보에만 수십만에서 수천만 위안에 달하는 금액을 지출했다”고 설명했다.

첸즈민이 챙긴 범죄 수익금은 비트코인 6만1000개에 해당하는 규모다. 2일 기준 한국 거래가(약 1억6600만원)를 적용하면 10조원이 넘는다.

또 첸즈민의 공범인 중국인 윈젠(44)도 지난해 범죄에 가담한 사실을 인정, 6년8개월의 징역형을 선고받은 뒤 현재 복역중이다.

영국 왕립검찰청(CPS)은 윈젠에게서 3억파운드(약 5670억원)에 해당하는 비트코인과 50만파운드(약 9억5000만원) 상당의 부동산 두채를 압수했다고 밝혔다.

이번 사건을 담당한 로빈 와이엘 부장검사는 “이번 사건은 영국에서 압수한 가장 큰 규모의 가상화폐”였다며 “비트코인 등 여러 가상화폐가 조직 범죄의 자산 전송을 위장하는데 쓰이고 있다”고 경고했다.