오태민 오태버스 대표 16일 머니페스타 강연 ‘크립토 제도화가 몰고올 글로벌 금융혁신’ 주제 “달러스테이블코인은 현실…많은 나라화폐 무력화” “美정부 금에서 비트코인으로 금융 기초 옮길수도”

‘부(富)의 세계’에 도달하는 가장 빠르면서도 안전한 길을 안내하는 ‘헤럴드머니페스타 2025 – 웰스 내비게이션(Wealth Navigation)’이 오는 10월 16~17일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열립니다. 주식·부동산·금융상품·절세·가상자산·연금 등 재테크와 관련한 모든 정보를 총망라, 맞춤형 투자 전략을 제공합니다. 헤럴드경제는 ‘부’를 향한 본격적인 길 안내에 앞서, 연사로 나설 전문가들이 제시하는 투자 성공 비법과 관련 인사이트를 미리 엿보고자 합니다. <편집자주>

[헤럴드경제=유동현 기자] “채권, 주식은 물론, 부동산, 원자재, 무역계약, 와인, 그림, 농산물 등등이 모두 ‘토큰화’(Tokenization) 될 수 있습니다”

오태민 오태버스 대표 겸 한양대 비트코인 화폐철학과 겸임교수는 헤럴드경제 인터뷰에서 “자산이 일단 토큰화되면 달러스테이블코인처럼 국경과 상관없이 거래될 가능성이 있다”며 ‘금융의 토큰화’를 전망했다. 오 교수는 오는 10월 16~17일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열리는 헤럴드머니페스타 2025에서 첫째 날 ‘크립토 제도화가 몰고올 글로벌 금융혁신’을 주제로 연사에 나선다.

오 교수는 “토큰화란 기존 금융의 문제점을 ‘직접’, ‘개별’, ‘분할’, ‘상시유동화’로 극복하려는 노력의 연장선에서 힘을 얻고 있는 개념”이라면서 “우리가 아는 모든 실물 자산(RWA)이 블록체인 위에서 토큰화돼 24시간 거래되고, 스마트 계약으로 관리될 것”이라고 내다봤다.

그는 “내수산업이라고 해도 과언이 아닌 한국의 금융산업과 금융관리 감독 당국에게는 일종의 재앙과도 같다”며 “지금부터라도 미국의 제도변화를 주시하면서 크립토의 기술적 속성을 탐구하고 임박한 금융의 폭발적 변화를 따라 잡아야 한다”고 제언했다.

오 교수는 “달러스테이블코인은 현실”이라며 “미국 입장에서는 국채의 수요를 높이지만 기존 상업은행들은 예금자산이 이탈할 것”이라고 내다봤다. “달러라이제이션이 심화되어서 수많은 나라의 화폐가 무력화될 것이다”고도 했다.

그는 “달러스테이블코인에 의한 달러라이제이션(dollarization)에서 한국도 자유롭지 않다“며 ”원화스테이블코인을 허용하지 않을 경우 달러스테이블코인을 유통하는 기업들이 환율을 적용해서 달러스테이블코인으로 원화스테이블코인 서비스를 할 것“이라고 했다. ”원화스테이블코인을 허용하지 않기도 어렵지만 원화스테이블코인 달러스테이블코인의 대항마가 될 수 있다는 생각도 현실성이 없다“고 짚었다.

오 교수는 비트코인의 위상을 고민해볼 시점이라고도 진단했다. 그는 “비트코인은 가장 성공한 블록체인 프로젝트 정도가 아니다”며 “미국정부로서도 금에서 비트코인으로 금융의 기초를 옮길 이유가 있다”고 했다.

가령 트럼프 대통령 임기 내 미 정부가 비트코인을 100만개 소유할 경우, 30년 정도 뒤에는 미 정부부채는 모두 비트코인으로 담보될 수 있다는 추산을 예로 들었다. 이는 미 정부부채가 매년 5%, 비트코인이 연 25% 성장을 전제로 한 전망이다. 오 교수는 “미국이 재정적자 증가에 따른 채권 이자율 상승을 고민할 필요가 없어진다”고 했다.

오 교수는 “비트코인은 국제질서가 변화되는 시기에 믿을 만한 담보자산이 될 수 있다”며 “어느 강대국에 의해서 동결될 수 없는 성격, 즉 중립성 때문에 비트코인을 모으기 위한 경쟁이 본격적으로 시작될 수 있다”고 내다봤다.

달러스테이블코인은 비트코인을 유동화하는 수단이라고 진단했다. 그는 “비트코인은 디지털 금융에서 ‘최종 담보 자산’이자 ‘가치 저장 수단’”이라며 “달러스테이블코인은 미국채에 기반해서 발행되지만 이것이 디지털 세계에서 유통될 때는 비트코인을 담보로하는 금융서비스로서 사용될 가능성이 크다”고 했다.

오 교수는 트럼프 행정부가 그리는 크립토 시장의 미래는 ‘미국 우선주의(America First)’에 기반한 디지털 금융 패권’이라고 설명했다. ▷디지털 달러의 무기화 ▷국가 부채의 디지털 해법 ▷혁신산업 유치 (리쇼어링)을 키워드로 꼽았다.