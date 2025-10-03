겉으론 잔잔해 보여도 시장 한 켠에는 반짝이는 보석이 자리합니다. 사각지대에도 주목해본다면 알짜 회사에 투자할 기회를 잡을 수 있습니다. 브릿지코드의 시선에서 살펴본 중소·중견기업 인수·합병(M&A) 트렌드 소식을 띄웁니다. <편집자주>

소비자는 토핑에 지갑 열어…멀티플 좌우하는 ‘핵심 요소’ 프리미엄의 새로운 기준…“제품보다 부가 서비스, 본업보다 옵션”

커피보다 시럽, 게임보다 아이템, 자동차보다 옵션. 소비자는 이제 본품보다 ‘토핑’에 더 많은 돈을 지불한다. 피자에 원하는 토핑을 얹듯, 소비자가 기성 제품에 자신의 취향에 맞는 기능과 옵션을 더한다.

올해 소비 트렌드 중 하나로 전문가들은 ‘토핑경제(Topping Economy)’를 꼽는다. 소비자는 동일한 본품에 만족하지 않는다. 오히려 본품을 기반으로 한 맞춤형 옵션이나 부가 서비스에서 더 큰 가치를 느낀다. 본품은 출발점일 뿐이고, 진짜 경쟁은 그 위에 얹히는 토핑에서 일어난다.

이러한 변화는 단순한 소비 패턴의 문제가 아니다. 글로벌 비즈니스 지형 전체를 흔드는 구조적 변화다. 가장 대표적인 산업은 구독경제와 게임 산업이다.

구독 서비스는 본 제품보다 부가 혜택과 프리미엄 기능에서 수익을 창출한다. 이러한 경향성은 각종 지표에서도 나타난다. 주니퍼리서치에 따르면 글로벌 구독경제는 지난해 5930억 달러 규모에서 2028년에는 9960억 달러에 이를 것으로 전망된다.

게임 산업도 같은 맥락이다. 한국 모바일 게임 시장은 지난 2023년 3분기 앱(App) 내 결제 매출만 36억 달러를 기록했다. 본게임은 무료로 제공되지만, 유료 아이템·스킨·구독형 패스와 같은 토핑에서 매출이 집중된다. 본품은 고객을 유인하는 ‘입장권’일 뿐 기업의 수익성과 가치 성장은 본품 위에 올려진 토핑에서 결정되는 구조다.

이 현상은 인수·합병(M&A) 시장에도 그대로 투영된다. 인수자는 더 이상 “이 회사의 본업이 얼마나 탄탄한가”만 묻지 않는다. “이 본업 위에 어떤 토핑을 얹을 수 있는가, 그리고 그 토핑이 구조적으로 반복 가능한 수익원을 만들 수 있는가”가 가치 평가의 핵심 질문이 된다.

실제 사례를 보자. 소프트웨어 기업 매각에서 투자자는 프로그램 자체의 안정성보다 구독 매출, 모듈 확장성, 부가 서비스의 성장성에 더 높은 가치를 부여한다. 국내 식음료(F&B) 프랜차이즈 거래에서도 본 메뉴 매출만으로는 프리미엄을 얻기 어렵다. 반대로 사이드 메뉴·토핑 매출 비중이 높고, 재구매율이 높은 브랜드는 인수자에게 훨씬 높은 멀티플을 인정받는다. 이는 토핑경제가 단순히 소비자 경험 차원이 아니라, 거래 현장에서 가격을 결정짓는 요인이 되었음을 보여준다.

투자은행(IB) 실무에서도 비슷한 패턴이 반복된다. 전통 제조업 딜에서도 본품 매출만 바라보는 기업은 낮은 멀티플에 머무른다. 그러나 애프터서비스(A/S)·부품 판매·구독형 유지보수 모델을 가진 기업은 에비타(EV/EBITDA) 멀티플이 눈에 띄게 높아진다. 이는 M&A 거래종결을 위한 협상 과정에서 매수자가 ‘토핑 구조’를 가치 증폭 장치(value driver)로 계산하고 있음을 의미한다.

물론 주의할 점도 있다. 토핑 전략이 단기 매출 확대에는 유리하지만, 구조적이지 않은 경우 장기적 가치 훼손으로 이어질 수 있다. 여러 게임업계 연구에서도 지적되듯, 과도한 유료 아이템 전략은 소비자의 피로도를 높이고 신뢰를 떨어뜨린다. M&A 실사 과정에서도 이 부분은 중요한 검증 포인트다. 인수자는 반드시 토핑 매출이 일시적 이벤트에 불과한지, 아니면 구조적으로 반복 가능한지를 구분해야 한다. 이 판단 하나가 딜 이후 기업가치의 지속성을 좌우한다.

토핑경제는 더 이상 부차적인 소비 트렌드가 아니다. 기업 전략과 투자자 판단을 가르는 새로운 기준이자, M&A 프리미엄을 결정짓는 핵심 변수다. 기업은 본품의 경쟁력만큼이나 토핑 구조를 설계해야 하며, 투자자는 토핑 수익의 질과 확장성을 냉정하게 평가해야 한다.

결국 질문은 명확하다. “당신의 회사는 본품으로만 평가받을 것인가, 아니면 토핑으로 프리미엄을 받을 것인가.” M&A 시장은 이미 답을 내리고 있다.