충청북도 청주시 흥덕구 강서동에 들어서는 청주 롯데캐슬 시그니처가 오는 10월 14일 특별공급 청약을 시작으로 본격적인 분양 절차에 들어간다. 이어 15일 1순위, 16일 2순위 청약 접수가 진행되며, 당첨자 발표는 22일, 정당 계약은 11월 3일부터 5일까지 이어질 예정이다.

이번 단지는 총 962세대 규모로 지하 4층~지상 29층, 10개 동으로 조성된다. 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡의 중소형 평면 위주로 구성되며, 이 중 459세대가 일반분양 물량이다.

1차 계약금 1,000만 원 정액제로 초기 부담을 낮췄고, 발코니 확장 시 주방가구 및 장식장 등을 무상으로 제공한다.

단지는 충청권 광역급행철도 CTX(예정)과 KTX·SRT 오송역, 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널을 통한 광역 교통망을 갖추고 있다. 더불어 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로와 가로수로 등 차량 이동 편의성도 높다.

생활 인프라도 풍부하다. 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 청주의 대표 상업·문화시설이 인근에 위치해 있어 입주민들은 원스톱 생활을 누릴 수 있다. 교육 환경 또한 우수해 강서초, 서현초, 서현중 등이 가까이 자리하고 있다.

견본주택은 청주시 흥덕구에 마련돼 있으며, 오는 10월 11일~12일에는 추석맞이 특별 경품 이벤트가 열린다. 방문객들에게는 응모권이 제공되며, 추첨을 통해 다양한 경품이 증정될 예정이다.