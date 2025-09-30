분양형 쇼핑몰 오픈으로 온라인커머스 시장 진출 크리에이터 32명 참여

모아라이프플러스는 인플루언서 기반 분양형 쇼핑몰을 공식 오픈한다고 30일 밝혔다.

모아라이프플러스는 쇼핑몰을 통해 자체 화장품 브랜드인 닥터스 피지에이(DOCTORS PGA) 판매를 본격 시작하는 한편 ㈜하이드레이션코리아를 공식 인증 판매처로 지정했다.

분양형 쇼핑몰에는 인스타그램, 유튜브, 틱톡 등 주요 소셜미디어에서 활발히 활동 중인 32명의 크리에이터가 참여했다. 이들의 총 팔로워는 약 100만 명에 달한다.

모아라이프플러스는 향후 크리에이터 참여를 지속해서 확대해 소비자 접점 강화와 판매채널 다변화를 공격적으로 추진할 계획이다. 또한 화장품 외에 건강기능식품, 라이프스타일 제품으로 포트폴리오를 확장하고 국내외 크리에이터 네트워크를 적극 활용해 안정적인 성장세를 이어간다는 구상이다.

분양형 쇼핑몰은 크리에이터가 직접 판매구조에 참여하는 쇼핑몰 모델이다. 소비자에게 신뢰도 높은 콘텐츠 기반의 구매 경험을 제공받고, 크리에이터는 새로운 수익모델을 창출할 수 있다.

모아라이프플러스 측은 이번 사업을 통해 신규 화장품 매출원 확보, 온라인 커머스 시장 본격 진출, 브랜드 경쟁력 강화 등 다방면의 시너지를 기대하고 있다. 특히 실적개선, 안정적인 매출 기반 마련, 중장기적 기업가치 제고로 이어질 것으로 보고 있다.

윤상호 모아라이프플러스 총괄대표는 “분양형 쇼핑몰을 통해 크리에이터와 동반성장 하는 새로운 K-뷰티 유통 패러다임을 제시하고 글로벌 시장으로 사업을 확장해 매출 기반을 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.