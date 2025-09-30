민관 협력 ‘기프트하우스 시즌11’ 준공… 15평 모듈러 주택 기증

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 29일 오전, 점곡면 구암리에서 산불 피해 주민을 위한 ‘기프트하우스 시즌11’ 준공식을 열었다.

이번 사업은 지난 3월 발생한 의성 대형산불로 주거지를 잃은 기초생활수급자 가구를 지원하기 위해 추진됐다.

의성군 통합돌봄과가 (사)함께웃는세상이 주관한 공모사업에 선정되면서 본격적으로 진행됐다.

보금자리 조성에는 여러 기관과 기업이 힘을 보탰다.

현대엔지니어링과 (사)함께웃는세상, 건설산업사회공헌재단이 15평 규모 모듈러 하우스를 후원했고, 한국국토정보공사 의성지사와 지역업체인 ㈜오원산업, ㈜공간인테리어, 하나건축, 상도토목설계가 측량과 설계, 기반 시설 공사에 재능기부로 참여했다.

새 집에 입주한 김모(63) 씨는 “어려운 형편 속에서도 따뜻한 보금자리를 마련해주신 군수님과 현대엔지니어링을 비롯한 관계기관에 진심으로 감사드린다”며 “단순한 집이 아니라 삶의 희망과 용기를 주셔서 앞으로 더욱 열심히 살아가겠다”고 소감을 밝혔다.

김주수 군수는 “어려운 시기에 도움을 주신 현대엔지니어링 주우정 대표이사님과 함께웃는세상, 관계기관, 그리고 재능기부에 참여해 주신 지역업체 대표님들께 감사드린다”며 “지역사회와 기업, 비영리기관이 힘을 모아 마련한 보금자리인 만큼 앞으로도 재난취약계층의 주거 안전망 강화를 위해 협력 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.