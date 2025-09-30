학교 조리사보다 월 44만 원 낮아, 충원 난항·GOP·격오지 근무 여건 개선 시급

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]군 급식 질 향상과 취사병 부담 완화를 위해 운용되는 민간조리원과 학교 조리사 간 임금 격차가 해마다 벌어지면서, 인력 이탈과 낮은 충원율로 부실급식 재현 가능성이 커지고 있다.

국회 국방위원회 국민의힘 임종득 의원(경북 영주·영양·봉화)에 따르면, 2022년 33만8000 원이던 민간조리원과 교육공무직 조리사 간 월급 격차는 2025년 44만7000 원으로 확대됐다.

학교 조리사가 하루 1끼 근무와 방학 등으로 업무 부담이 적은 반면, 군 민간조리원은 연중 하루 3끼 근무를 소화해야 해 동일 직군 내 경쟁력이 낮다.

국방부 관계자는 “근로조건이 유사할 경우 급여가 낮은 곳의 인력난은 더욱 심화할 수밖에 없다”고 설명했다. GOP·격오지 등 특수근무지는 열악한 근무 환경으로 개선 요구가 계속되고 있다.

2025년 예산 심의 과정에서 위험 근무수당과 특수지 근무수당 증액 안건은 국방위원회에서 의결됐으나, 더불어민주당의 감액 심사 단독 처리로 최종 예산안에는 반영되지 못했다.

2026년도 예산안에도 국방부가 수당 신설을 요구했지만 정부안에는 포함되지 않아 민간조리원 처우 개선은 난항을 겪고 있다.

임 의원은 “군 급식 개혁을 위해 민간조리원과 영양관리사 확대를 추진했지만 근무조건 개선이 없으면 매년 정원을 채우지 못한다”며 “인력 이탈이 가속화되면 장병 급식 부실은 불가피하다. 재정당국이 적극적으로 나서야 한다”고 강조했다.