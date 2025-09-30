이창용 총재 초대 비서실장 역임

[헤럴드경제=홍태화 기자] 장정수 한국은행 금융안정국장이 금융안정·결제 담당 부총재보로 30일 선임됐다.

한은은 이날 이창용 한은 총재가 장 부총재보를 임명했다며 이같이 밝혔다. 장 부총재보는 1971년생으로 서울 선덕고와 성균관대 경영학과를 졸업하고 1997년 한은에 입행해 금융시장국과 통화정책국 등에서 주로 일했다.

이 총재 취임 직후 초대 비서실장으로 임명돼 1년 반 동안 이 총재를 보좌했다.

지난해 금융안정국장으로 자리를 옮겨 가계부채 등 거시건전성 이슈에 대해 유관 부처와 긴밀하게 공조하며 정책을 제시했다는 평가를 받는다. 또 스트레스 테스트 모형을 재구축하는 등 한은의 금융안정 책무 수행에 크게 이바지했다.

한은은 “장 부총재보는 정책 부서에서의 풍부한 경험과 식견, 탁월한 판단 능력과 정무 감각을 두루 갖추고 있어 정부가 추진 중인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 석유화학업종의 구조조정 과정에서 정부와의 협력에 중요한 역할을 할 것”이라고 기대했다.

이어 “비서실장으로 일하면서 금융결제 업무에 대한 이해를 넓혀 프로젝트 한강 등 금융 디지털 전환 과제도 성공적으로 이끌 것”이라고 강조했다.