유튜브 채널에서 韓日 축의금 비교

[헤럴드경제=한지숙 기자] 격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 결혼식 축의금의 적정 액수와 관련해 “일본에서는 무조건 30만원을 내야한다”고 밝혀 눈길을 끈다.

추성훈은 29일 자신의 유튜브 채널에 ‘요로분은 얼마 내세요?’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 그는 제작진에게 “우리나라에서 결혼식 할 때 ‘얼마 정도는 내야 예의다’라고 정해둔 금액이 있냐”라고 질문을 던졌다.

이어 “일본에서는 무조건 최소한 30만원을 내야 한다. 친하든 안 친하든 상관이 없다”고 말했다.

이에 제작진이 한국에서는 결혼식에 불참하면 5만원, 적당히 가까운 사이는 10만~15만원, 매우 친한 사이일 경우 30만~100만원 정도를 낸다고 설명했다.

그러자 추성훈은 “그런 게(세부기준이) 있냐”라며 놀라워했다.

제작진이 “사람마다 달라서 논쟁이 많은 주제”라고 하자 추성훈은 “축의금을 얼마나 내는지 댓글로 알려달라. (다만) 너무 싸우지는 말아라. 사람마다 다르니까 물어보고 싶어서 여쭤본다”면서 누리꾼들에게 의견을 물었다.

실제 댓글창에는 축의금 액수와 관련해 여러 의견들이 올라왔다. 누리꾼들은 “일본의 축의금은 30만원부터? 일본은 애초에 진짜 친한사람 아니면 초대를 안하기 때문” “사람마다 너무 달라서” “기준을 정하는 것 자체가 웃김” “제작진 설명이 정답” 등의 반응을 남겼다.