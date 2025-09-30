‘대한민국 AI 수도’ 본격 추진 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 공식화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 ‘인공지능(AI) 수도 울산’ 추진을 위해 30일 시청 본관 1층 로비에서 산·학·연·관을 아우르는 공식 협력 민관협력기구인 ‘유-넥스트 인공지능협의회(U-NEXT AI 포럼)’ 출범식을 가지고 활동에 들어갔다.

이날 출범식에서는 김두겸 울산시장과 이성룡 울산시의회 의장, 지역 국회의원, 기업·대학·연구기관 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 인공지능(AI) 수도 이행을 다짐했다. 또 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치를 공식화했다.

‘유-넥스트 인공지능협의회’는 산·학·연·관이 함께하는 민관협력 기반의 정책 자문·협의 기구로서, 지역의 인공지능(AI) 산업 발전을 위한 현안 과제를 논의하고 실행 방안을 모색하는 범 단체 민관협력기구이다. 시장·시의장·지역 국회의원 등 7명의 공동위원장 체제로 기술혁신, 산업전환, 데이터‧기반(인프라), 인재양성 4개 분과가 분야별 과제를 추진한다.

협의회는 연 1회 이상 정례적으로 개최돼 정책 방향과 주요 사업을 자문·검토하며, 공동위원장은 이러한 과정에서 지역 현장의 목소리를 모으고 실행 방향을 논의하는 구심점 역할을 하게 된다.

또한 포럼은 ▷제조현장 인공지능(AI) 실증·확산 ▷지역 기업 인공지능(AI) 역량 강화 ▷전주기 인재양성 ▷인공지능(AI) 데이터센터·국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치 연계 등을 핵심 과제로 설정해 운영에 나선다.

울산시는 이번 출범을 계기로 지역 차원의 실행 민관협력기구를 통해 대한민국 인공지능(AI) 수도로 도약할 계획이다.

김두겸 울산시장은 “협의회 출범으로 제조현장 인공지능(AI) 실증·확산, 지역 기업 인공지능(AI) 역량 강화, 전주기 인재양성, 인공지능(AI) 데이터센터와 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치 연계를 핵심 과제로 추진하겠다”며 “울산은 안정적 전력망과 세계적 제조 집적지라는 최적 조건을 갖춘 만큼 ‘대한민국 AI 고속도로’ 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.