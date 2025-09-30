지자체 1년 예산 맞먹는 피해…중국 콜센터 94%

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 최근 보이스피싱 범죄가 조직화·지능화되면서 피해 규모가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 불과 5년 만에 15년치 누적 피해액을 넘어선 것이다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 이상휘 의원(포항 남·울릉)이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년간 보이스피싱 피해액은 4조원을 돌파했다. 이는 지방자치단체 1년 예산에 맞먹는 수준이다.

통계청이 집계한 ‘보이스피싱 현황·유형·추이와 대응 관련 시사점’ 보고서에 따르면, 2006년부터 2021년까지 15년간의 누적 피해액은 3조8,681억원이었다.

그러나 최근 5년 만에 이 수치를 넘어서는 피해가 발생하면서 증가 속도가 폭발적으로 가속화되고 있음을 보여주고 있다.

경찰청 자료를 보면 유형별 피해액은 ▲2020년 기관사칭 2,144억원·대출빙자 4,856억원에서 출발해 ▲2021년 1,741억원·6,003억원으로 증가했다.

▲2022년 기관사칭 2,077억원·대출빙자 3,361억원, ▲2023년 기관사칭 2,364억원 등으로 늘었고, ▲2024년에는 기관사칭 피해액이 5,349억원으로 집계됐다. 특히 2024년 7월부터 2025년 7월까지 단 1년 만에 기관사칭 피해액이 178% 급증했다.

보이스피싱 발신지는 중국이 압도적이었다. 2024년부터 올해 6월까지 확인된 해외 콜센터의 94.2%가 중국에 집중돼 있었다. 이어 베트남(4.1%), 태국(0.58%) 순이었다.

수법은 더욱 교묘해졌다. 해외 인터넷전화를 국내 010 번호로 변작하고, VPN을 경유해 국내망을 활용하는 방식이 대표적이다. 발신지가 은폐되면서 범죄 추적은 더욱 어려워지고 피해 확산은 가속화되는 실정이다.

피해자 연령별 현황을 보면 올해 7월까지 ▲20대 이하 3,534명 ▲30대 1,583명 ▲40대 1,859명 ▲50대 3,217명 ▲60대 3,728명 ▲70대 이상 786명으로 집계됐다.

특히 60대 피해자는 전년 대비 85.4%, 70대 이상은 29.7% 증가해 고령층 피해가 급증했다. 메신저 피싱 피해자 3,950명 중 60대 이상이 72%를 차지, 고령층이 주요 표적이 되고 있음이 드러났다.

이상휘 의원은 “국민의 재산과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무”라며 “보이스피싱이 날로 고도화되고 있음에도 정부가 미온적으로 대응한 결과 불과 5년 만에 15년 누적 피해액과 맞먹는 수준의 피해가 발생했다”고 비판했다.

그는 또 “보이스피싱은 단순한 전화사기가 아니라 개인정보를 탈취하는 ICT 안보 위협”이라며 “국민이 안심할 수 있는 환경을 조성하기 위한 특단의 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.