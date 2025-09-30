[헤럴드경제=민성기 기자] 일본풍 인테리어와 군국주의 상징인 욱일기를 사용해 논란이 된 루마니아에 위치한 한식당이 이를 제거하고 사과했다.

서경덕 성신여대 교수는 30일 “항의 메일에 장문의 사과글과 수리된 사진을 받았다”고 전했다.

서 교수에 따르면 해당 식당은 한국식 핫도그를 주메뉴로 판매하는 곳으로, 현지에 거주하는 한인들의 제보를 통해 알려졌다. 다만 식당 내부 인테리어가 전형적인 일본식인데 더해 군국주의의 상징인 욱일기가 그려져 있어 논란이 됐다.

최근 서 교수는 대외적으로 문제 제기를 했고, 식당 측에서 장문의 사과글과 함께 수리된 내부 사진을 서 교수의 인스타그램 DM으로 보내왔다.

식당 측은 “욱일기는 이전 세입자가 사용했던 벽화이며, 이를 제거하지 못하고 가게를 오픈한 건 큰 실수”라며 “한국인들께 진심으로 사과한다”고 전했다.

또한 “욱일기 벽화는 빠르게 제거했으며, 앞으로 이러한 문제가 재발하지 않도록 한국 문화 관계자들과 지속적으로 협의해 나가겠다”고 덧붙였다.

이에 대해 서 교수는 “식당 측의 진정성 있는 사과와 빠른 조치는 환영할 일”이라며 “하지만 전 세계 곳곳에서 일부 중국인들이 운영하는 한식당의 문제는 아직 심각한 상황”이라고 말했다.

한편, 태국 방콕에서 가장 큰 쇼핑물에 입점한 한 대형 식당에서는 한식 메뉴를 ‘중국 동북지방 음식’으로 소개해 현지인들에게 논란을 일으키고 있다.

서 교수는 “이번 루마니아 한식당의 좋은 사례를 통해 전 세계 곳곳의 엉터리 한식당을 바로 잡는 글로벌 캠페인을 꾸준히 펼쳐 나가도록 하겠다”고 밝혔다.