- 발사 예정시간 00시 54분~01시 14분 - 차세대중형위성3호, 큐브위성 12기 탑재

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국형 발사체 ‘누리호’가 오는 11월 27일 다시 한번 우주의 문을 열기위한 도전에 나선다.

우주항공청은 지난 26일 제1회 ‘누리호 4차 발사 발사관리위원회’를 열고 발사 준비 상황을 종합적으로 검토하고 주탑재위성인 차세대중형위성 3호의 선적전검토회의 결과 반영, 11월 27일을 발사 예정일 지정했다고 밝혔다. 발사 예정시간은 00시 54분부터 01시 14분 사이로 결정됐다.

정확한 발사시각은 발사 하루 전인 11월 26일 발사관리위원회를 통해 최종 확정될 예정이다. 이번 발사관리위원회에서는 누리호 최종 조립 일정, 위성 일정, 나로우주센터(발사대, 레인지시스템 등), 발사 조건(기상, 우주환경, 우주물체 충돌가능성) 등 누리호 4차 발사를 위한 준비 상황을 면밀히 검토하여 발사 예정일을 11월 27일로 정했다. 기상 등 돌발변수에 의한 일정 변경 가능성을 고려하여 발사 예비일을 11월 28일부터 12월 4일까지 설정했다.

또한 주탑재위성인 차세대중형위성 3호의 임무(지구 오로라/대기광 관측, 우주 자기장/플라즈마 측정 등) 수행 궤도(고도 600km)를 고려하여 발사 예정시간을 00시 54분부터 01시 14분 사이로 정했다.

발사관리위원회에서 발사 준비 상황을 점검한 결과, 현재 누리호는 지난 18일 완료된 WDR(Wet Dress Rehersal; 산화제 충전배출 사전시험) 이후 실제 발사를 위한 화약류 장착과 위성 탑재 등의 준비 작업이 순조롭게 진행되고 있다. 현재 위성의 발사 전 최종 점검으로 선적전검토회의가 완료됐고, 탑재될 13기의 위성들은 10월 말까지 우주센터로 입고될 예정이다.

나로우주센터에서는 발사대시스템의 성능을 유지하기 위해 성능확인시험을 2회 실시했고, 이번 누리호 4차 발사가 새벽시간에 이뤄지는 점을 고려하여 야간 운용 훈련도 진행했다. 주탑재위성인 차세대중형위성 3호에 쓰이는 위성연료(하이드라진) 충전을 위한 충전설비 구축 및 시운전 결과도 검토해 이상 없음을 확인했다.

윤영빈 우주항공청장은 “누리호 4차 발사는 우주청 개청 이후 첫 발사이자, 체계종합기업이 발사체 구성품 제작, 조립을 총괄 주관하고 발사운용에 공동참여하는 첫 발사로 그 의의가 있다”면서 “누리호 3차 발사 이후 약 2년 6개월의 공백이 있었지만 우주청, 항우연, 체계종합기업 및 관련 산업체 모두가 하나의 팀으로 발사 준비에 최선을 다하여 4차 발사 성공을 위해 발사일까지 한 치의 오차도 없이 준비하겠다”고 말했다.