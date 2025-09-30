25kg 대용량부터 원룸용 컴팩트까지 AI DD 모터·AI 타임센싱 등 탑재

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 고객의 다양한 생활방식에 맞춰 선택할 수 있는 AI(인공지능) 세탁·건조 가전 신제품을 30일부터 순차 출시한다고 이날 밝혔다.

이번에 선보이는 제품은 ▷트롬 AI 세탁기(25kg) ▷트롬 AI 건조기(25kg) ▷트롬 AI 오브제컬렉션 워시타워(세탁·건조 23kg) ▷트롬 AI 워시콤보 컴팩트(세탁 11kg·건조 6kg) 총 4종이다.

AI 워시타워는 세탁과 건조 용량이 동일한 23kg으로, 대용량 빨래를 나눌 필요 없이 그대로 건조할 수 있다. 7인치 디스플레이가 탑재돼 사용 편의성도 높였다.

AI 워시콤보 컴팩트는 1~2인 가구와 원룸 등 협소한 공간에 적합하도록 기존 제품 대비 높이 14cm·폭 10cm·깊이 25cm가 줄어 협소한 다용도실이나 원룸에도 설치할 수 있다. 하단에 미니워시(2.5kg)를 추가하면 속옷이나 섬세한 의류를 따로 세탁할 수 있다.

워시콤보는 시작 버튼만 누르면 세탁 후 세탁물을 꺼내지 않고 건조까지 마치는 편리함으로 작년 처음 출시된 이후 꾸준한 인기를 끌고 있다.

AI 세탁기와 AI 건조기는 국내 최대 용량인 25kg급 AI 세탁기와 건조기는 겨울 이불 같은 부피 큰 빨래도 손쉽게 세탁·건조한다. 도어를 닫기만 하면 자동으로 전원이 켜지는 ‘스마트 On’ 기능도 적용됐다. 색상은 기존 에센스 화이트, 그린, 블랙, 베이지, 모던 스테인리스 등에서 토프와 아몬드가 추가돼 인테리어 선택 폭이 넓어졌다.

신제품에는 LG전자 핵심 부품 기술력과 AI가 결합된 ‘AI DD 모터’가 탑재돼 세탁물 재질과 오염도, 세탁량을 감지해 최적의 모션으로 세탁·건조한다. 세탁량을 3초 만에 파악해 예상 시간을 안내하고 코스별 예상 세탁·건조 시간을 바로 안내하는 ‘AI 타임센싱’, 사용 환경에 맞춰 점차 정확해지는 ‘AI 시간 안내’ 기능도 제공한다.

모든 신제품은 에너지소비효율 1등급으로, ‘으뜸 효율 가전 환급’ 대상에 포함된다. 출하가는 AI 워시콤보 컴팩트 249만원, AI 세탁기 210만원, AI 건조기 244만원, AI 워시타워 444만원이다.

LG전자는 기존에 각기 다른 세탁(23·24·25kg)과 건조(20·21·22·25kg) 용량 조합과 사이즈를 줄인 컴팩트(세탁 13kg·건조 10kg) 모델까지 다양한 제품을 운영하고 있다. 앞으로도 고객의 목소리를 반영해 세분화된 용량 조합을 지속 선보일 예정이다.

곽도영 LG전자 HS사업본부 리빙솔루션사업부장은 “AI 기반의 혁신적 세탁·건조 솔루션으로 에너지 효율과 공간 활용성, 편의성까지 만족시켜 고객에게 새로운 가치를 제공해 나가겠다”고 말했다.