미-이스라엘 정상 기자회견 직후 입장 트럼프 20개항 가자 평화구상 발표

[헤럴드경제=김수한 기자] 팔레스타인 무장정파 하마스는 29일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 ‘가자지구 평화구상’과 관련해 “아직 문서를 못받았다”며 신중한 입장을 밝혔다.

로이터 통신에 따르면, 하마스 당국자 마흐무드 마르다위는 이날 트럼프 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 공동 기자회견 직후 알자지라 무바시르 TV 인터뷰에서 이렇게 말했다.

하마스 지도부 공식 입장은 확인되지 않고 있다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 총 20개항으로 구성된 가자 평화구상을 발표하면서 아랍 및 무슬림 국가들이 하마스와 협상을 하고 있으며, 하마스로부터 긍정적인 답변을 기대한다고 밝혔다.

발표된 평화구상은 전쟁 당사자인 이스라엘과 하마스가 합의하면 하마스는 이스라엘 인질을, 이스라엘은 팔레스타인 구금자 등을 각각 석방하면서 종전 절차를 시작하며, 하마스는 무장해제를 하고 민간 정부를 수립한다는 내용 등을 담고 있다.

네타냐후 총리도 공동 기자회견에서 “가자지구 전쟁 종식을 위한 당신의 계획을 지지한다”면서 트럼프 대통령과의 합의 사실을 확인했다.

한편, 하마스 연계 무장조직인 팔레스타인이슬라믹지하드(PIJ)는 트럼프 대통령의 평화구상에 반대한다는 입장을 내놨다.

PIJ는 지도자 지아드 알나칼라 명의의 성명을 발표하고 미국과 이스라엘의 발표 내용을 “지역을 폭파시키는 처방”으로 규정했다며 강력 규탄했다.