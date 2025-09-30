[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 지역 소멸 위기 극복과 농촌 활력 회복을 위해 농림축산식품부에 추진하는 ‘농어촌기본소득 시범사업’공모에 참여한다고 29일 밝혔다.

이 사업은 인구감소 군지역을 대상으로 30일 이상 해당 군 주민등록 거주자에게 월 15만원씩 지역사랑상품권으로 기본소득을 지급해 지역 내에서 소비하게 함으로써 주민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화 및 공동체 복원 등 선순환을 유도하기 위한 것으로 새정부에서 시범 추진하는 사업이다.

군위군은 이를 위해 전담 TF팀을 구성하고 조례 제정을 위한 입법예고 등 공모를 위한 절차에 착수했다. 또 주민들이 기본소득을 편리하게 사용할 수 있도록 지역사랑상품권인 군위사랑상품권 판매대행점과의 협약도 진행 중이다.

군위군은 이번 시범사업을 통해 ▲주민 생활 안정 ▲지역경제 활성화 ▲청년·귀농귀촌 인구 유입 촉진 등 다각적인 성과를 창출하고 나아가 전국적으로 농어촌기본소득 확산의 선도 모델이 될 수 있도록 총력을 기울일 계획이다.

김진열 군위군수는 “막대한 재정이 소요되지만 이는 지역 소멸 위기를 극복하기 위한 불가피한 투자”라며 “농어촌기본소득이 주민들의 생활 안정과 지역경제 선순환 구조 확립에 기여할 수 있도록 공모에 선정될 수 있도록 적극 추진하겠다“고 말했다.