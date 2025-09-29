[헤럴드경제=장연주 기자] 복권에 당첨될 것 같은 느낌이 들었는데, 실제로 10억원에 당첨된 사연이 눈길을 끈다.

최근 복권 수탁업자 ‘동행복권’ 홈페이지 당첨자 인터뷰 게시판에는 ‘당첨될 것 같다고 생각했는데 정말 1등 당첨된 당첨자 사연’이라는 제목의 글이 올라왔다.

해당 글은 스피또2000 62회차 1등 10억원에 당첨된 A씨의 후기였다.

일주일에 한번씩 복권을 구매하고 있다는 A씨는 “얼마 전 지인 모임에 가기 위해 시장에 들렀다가 복권 판매점을 발견해 스피또2000을 3만원 어치 구매했다”고 밝혔다.

그는 강원도 동해시 구미동의 한 복권 판매점에서 복권을 샀고, 며칠 뒤 회사에서 복권을 긁었다고 한다.

A씨는 10억원에 당첨된 것을 보고는 순간 너무 놀라서 “어? 어?”소리를 냇고, 회사 사람들이 무슨 일이냐고 몰려왔다고 한다.

그는 “뭔가 당첨될 것 같은 기분이었는데 정말 1등에 당첨돼 너무 기쁘다”며 “대출금을 상환하고 나머지 금액은 예금할 생각”이라고 말했다.