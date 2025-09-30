롯데건설이 청주 흥덕구 강서동 일원에 선보이는 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’가 지난 9월 26일(금) 견본주택을 개관하고 본격적인 분양일정에 돌입했다. 총 962세대 규모로 조성되는 이번 단지는 지하 4층 ~ 지상 29층, 10개동으로 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡ 타입으로 구성되며, 이 중 459세대가 일반분양으로 공급된다.

10월 14일 특별공급을 시작으로, 15일 1순위, 16일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 22일, 정당계약은 11월 3일부터 5일까지다.

‘청주 롯데캐슬 시그니처’는 1차 계약금 1,000만원 정액제로 소비자 부담을 덜었고, 발코니 확장 시 주방가구 및 장식장 등을 무상으로 제공한다.

1순위 청약 요건으로는 청주시 및 충청북도 거주자 중 청약통장 가입기간 6개월이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상이다. 재당첨제한과 실거주 의무기간은 없고, 즉시 전매가 가능하다.

‘청주 롯데캐슬 시그니처’는 우수한 입지여건으로 기대를 모은다. 충청권 광역급행철도(CTX, 예정)를 비롯해 KTX·SRT 환승이 가능한 오송역, 청주공항, 고속·시외버스터미널 등 사통팔달 교통망을 갖추고 있으며, 강서IC·청주IC·서청주IC와 제2순환도로, 가로수로 등 도로망도 가까워 광역 교통의 중심지로 꼽힌다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점, 커넥트 현대 등 청주의 주요 상업·문화시설이 인접해 있어 원스톱 생활을 누릴 수 있다. 또한 단지 인근에는 강서초, 서현초, 서현중 등 우수 학군이 자리하고 있어 교육 여건이 뛰어나며, 높은 진학률로 학부모 수요자들의 관심이 집중되고 있다.

여기에 강서 테크노시티 일반산업단지 조성과 함께 세종·오송·옥산·오창·청주 산업벨트를 연결하는 핵심 입지에 위치해 있어 향후 미래가치 또한 높다는 평가다.

롯데캐슬만의 특화 설계와 브랜드 프리미엄도 주목된다. 남향 위주의 혁신적인 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며, 탁 트인 조망을 확보해 쾌적한 주거환경을 제공한다. 단지 내에는 대규모 중앙광장과 풍부한 녹지 공간이 조성돼 일상 속에서 자연을 누릴 수 있다.

커뮤니티 시설 역시 다양하게 마련된다. 입주민을 위한 실내골프클럽, GX룸, 피트니스클럽 등 스포트존을 비롯해 독서실, 작은도서관, 주민회의실 등 학습과 모임이 가능한 에듀존, 그리고 아이들을 위한 키즈플레이룸과 키즈라운지까지 세대별 라이프스타일을 고려한 입주민 맞춤형 커뮤니티가 구성된다.

견본주택은 청주시 흥덕구 가로수로 일원에 마련돼 있으며 추석맞이 특별 경품 이벤트 예정으로 견본주택 방문객 대상 응모권을 증정중이다.

‘청주 롯데캐슬 시그니처’는 최고의 인프라 품격 있는 주거 생활이라는 슬로건 아래, 청주 주거 중심의 변화를 이끌어 갈 새로운 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대된다.