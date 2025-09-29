[헤럴드경제=강승연 기자] 더모코스메틱 브랜드 닥터지는 3년 연속 ‘제21회 국방일보 전우마라톤 대회’의 공식 협찬사로 참여했다고 29일 밝혔다.

‘군(軍)통령’ 브랜드로 성장해 온 닥터지는 장병들이 보여준 신뢰와 관심에 보답하기 위해 지속적으로 행사에 협력해오고 있다.

지난 27일 상암 월드컵공원 평화광장에서 열린 올해 대회에는 국군 장병, 미군, 군 간부, 일반 마라톤 동호회 회원 등 총 5000여명이 참여했다.

닥터지는 부스를 운영하며 제품 체험의 기회와 사은품을 제공했다. ‘레드 블레미쉬 라인’ 체험존 참가자에게는 ‘레드 블레미쉬 바쿠치올 포어젯 2종 샘플링 키트’를 제공했다. 카카오톡 플러스 친구 이벤트 참여자에게는 남성 전용 제품 ‘레드 블레미쉬 포 맨 올인원 톤 로션’ 본품을 증정했다.

김평원 고운세상코스메틱 Wholesales Team 팀장은 “닥터지가 군 마트 입점 10번째 해를 맞은 만큼 대회 협찬사로 참여했다”며 “부스 현장에서 얻은 고객들의 소중한 피드백을 제품 개발에 적극 반영해 국군 장병 및 가족들의 피부 건강을 지키는 브랜드로 지속 성장하겠다”고 말했다.