[헤럴드경제=민성기 기자] 10월 결혼을 앞둔 가수 겸 방송인 은지원이 상견계에 대한 소신발언을 했다.

28일 방송한 MBN 예능프로그램 ‘돌싱글즈7’에서 성우·지우 커플이 성우 어머니를 만나는 모습이 담겼다.

이날 성우와 지우는 서로의 가치관을 들여다보는 시간을 가졌다. 사소한 생활 습관부터 이야기를 나누던 두 사람은 개인 비밀번호를 공유하는 문제로 대화를 이어갔다.

성우는 “나는 거리낄 게 없어서 공개할 수 있다”고 말했고 지우는 “집 비밀번호와 OTT 비밀번호는 공유할 수 있지만, 휴대전화와 유튜브 알고리즘은 절대 공개할 수 없다”고 말했다.

두 사람의 대화를 지켜보던 은지원은 “공유할 수 있으면 비밀번호가 아니라 그냥 번호”라고 의견을 밝혔고 유세윤도 “뭐가 됐든 판도라의 상자”라며 공유에 부정적인 반응을 보였다.

두 사람은 성우의 어머니를 만나기로 했다. 성우는 “엄마가 경상도 스타일이라 대장부 같다”고 말했고, 지우는 “마음에 들어 하셨으면 좋겠다”며 걱정을 내비쳤다.

긴장해서 얼굴이 굳은 지우를 보며 은지원은 “난 이제 이런 자리도 없어져야 한다고 본다. 엄마 마음에 안 들면 뭐 어쩔 거냐. 자식 입장에서 부모님 위해서 결혼하냐”고 말했다.

한편, 은지원은 다음 달 결혼한다.

결혼 상대는 은지원과 오랜 시간 지인으로 지내다가 연인 관계로 발전한 9살 어린 스타일리스트다.

은지원은 지난 6월 결혼 소식을 알리며 “가족과 가까운 지인을 모셔 조용히 식을 올릴 예정”이라고 했다.