[헤럴드경제=민성기 기자] 에어컨을 켜지 않고 외식을 하지 않는 등 수십년간 돈을 저축하는 데만 집중해 온 일본의 60대 남성이 약 6억 원을 모았지만 은퇴 후 아내가 사망하면서 검소하게 살아온 삶을 후회하고 있다는 사연이 전해졌다.

27일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 스즈키라는 가명으로 알려진 남성(67)은 가난한 가정에서 태어나 중학교 때 식당에서 아르바이트하며 돈을 벌기 시작했다.

이후 그는 수년간 매우 검소한 삶을 살았다고 한다.

스즈키는 정규직으로 취직한 후, 사무실에서 멀리 떨어진 저렴한 아파트를 임대했다. 그는 매일 직접 요리한 음식을 점심 도시락으로 싸서 다녔다.

특히 그는 수년간 극도로 검소한 삶을 살았다. 전기 요금을 절약하기 위해 에어컨을 거의 틀지 않았고, 걷거나 자전거를 타고 여행 다녔으며 외식은 일절 하지 않았다.

이후 스즈키는 자신의 성격을 잘 아는 직장 동료와 결혼했다. 그러나 아이가 태어나고 예전만큼 돈을 잘 모으지 못하자 또 다른 방법을 강구했다.

그는 가족의 여가 활동으로 주로 인근 공원에서 피크닉을 즐겼고, 다른 곳에 가야 할 때는 가장 저렴한 경로를 선택했다. 집이나 차는 사지 않았다고 한다.

이러한 노력 끝에 스즈키는 3500만엔(약 3억 3000만원)을 모았다. 60세가 됐을 때는 투자를 위해 연금 기금의 일부를 인출했다. 당시 그는 총 6500만엔(약 6억 1300만원)의 자산을 소유하고 있었다.

그런데 그가 은퇴한 지 얼마 되지 않아 그의 아내는 심각한 질병에 걸려 66세의 나이로 사망했다.

스즈키는 “아내와 함께 더 많이 여행하고 레스토랑에서 식사하는 것을 즐겼으면 좋았을 텐데”라면서 “하지만 시간은 되돌릴 수 없다. 돈만 남은 상황에서 삶의 의미가 무엇이겠나”라며 후회했다고 한다.