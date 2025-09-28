[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 이철우 지사가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 열릴 예정인 미중 정상회담을 국립경주박물관 행사장에서 개최해야 한다고 정부에 건의했다고 28일 밝혔다.

이번 건의는 지난 26일 APEC 현장을 방문한 김민석 국무총리에게 전달됐다.

이 지사는 김석기 국회 외교통일위원장과에게도 같은 의견을 전달하며 국회 차원의 협조를 요구했다.

경북도는 최근 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 전화 통화로 양자 회담 가능성이 높아진 가운데 국립경주박물관이 회담의 최적지라 판단하고 있다.

이철우 지사는 “박물관은 신라의 유물뿐 아니라 당·서역의 교류 유물까지 전시돼 있어 역사적 상징성과 평화의 메시지를 담고 있다”며 “양국 정상의 만남에 맞춰 전 세계 미디어에 우리의 아름다운 문화유산이 자연스럽게 노출되는 기회가 될 것”이라고 했다.

또 “행사장은 석조계단, 처마, 서까래 등 전통 한옥 요소를 반영해 전 세계에 우리 건축물의 아름다움을 전달할 수 있을 뿐만 아니라 애초 정상회의 만찬장으로 조성될 만큼 경호·의전·접견 등 국제행사 개최 요건을 상당 부분 반영하고 있다”고 설명했다.

더불어 이 지사는 “이번 회담 유치는 만찬장 변경으로 아쉬움을 느낀 경주 시민들의 기대에 보답하고 국립경주박물관이 현대사 속 새로운 전통을 남기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

특히 “정상회의장과 만찬장 포토존 시안에 첨성대, 성덕대왕 신종, 불국사 등 경주의 상징을 반영해 대표단과 글로벌 CEO들이 오래 기억할 수 있도록 해달라”고 정부에 요청했다.

이철우 지사는 “정상회의 만찬장은 단순 저녁 식사 자리를 넘어서 개최국의 첨단기술과 문화, 의전이 집약된 상징적인 장소”라며 “국립경주 박물관 행사장을 미중 정상회담장 등으로 활용하게 된다면 시민들의 상실감을 해소하고 천년 신라의 문화를 전 세계에 선보일 절호의 기회가 될 것”이라고 말했다.